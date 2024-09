La Virtus Bologna va KO contro l’Olympiacos a Creta nell’esordio di Fournier

Dopo Milano contro il Fenerbahçe, anche l’altra italiana presente al torneo amichevole di Creta, la Virtus Bologna, va KO contro l’Olympiacos. Nella seconda semifinale vince l’Olympiacos, 78-66, grazie ad un parziale finale di 11-0 negli ultimi 4′.

Era l’occasione di vedere per la prima volta Evan Fournier con la maglia del Pireo: il francese ha segnato 5 punti in 17′ tirando 2/7 dal campo. Ci hanno pensato Alec Peters (16 punti) e Sasha Vezenkov (15 punti) a trascinare la squadra di coach Bartzokas, che domani incontrerà il Fenerbahçe in finale. Nella finalina invece ci sarà il primo derby italiano della stagione tra Milano e Virtus Bologna.

Le V Nere hanno trovato invece 13 punti di Ante Zizic e 11 del neo-arrivato Will Clyburn.

Foto: Virtus Bologna