Milano ritrova Melli e Hall, a Creta però vince il Fenerbahçe

È iniziato oggi pomeriggio il torneo amichevole di Creta, al quale partecipano sia l’Olimpia Milano che la Virtus Bologna. Nella prima semifinale Milano affrontava il Fenerbahçe degli ex Nicolò Melli e Devon Hall: il risultato finale è stato di 81-76 in favore dei turchi.

In una partita equilibrata per tutta la sua durata, si sono potuti osservare i nuovi acquisti biancorossi: Nenad Dimitrijevic è stato il top scorer con 14 punti, seguito dai 13 di Leandro Bolmaro. Il Fenerbahçe, che a meno di 3′ dalla fine si trovava sotto, ha chiuso il match con un parziale di 10-4, decisiva la tripla del sorpasso di Nigel Hayes-Davis (12 punti). Per i due ex: 3 punti di Melli, 9 di Hall.

In campo in questo momento la Virtus nella seconda semifinale, contro l’Olympiacos.

Foto: Olimpia Milano