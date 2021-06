La Virtus Bologna vince gara-3 con Brindisi ed è finale! Teodosic decisivo

Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi 78-75

(13-17; 24-23; 18-13; 23-22)

L’inizio di gara è abbastanza contratto, tant’è che siamo sul 7 a 5 per Brindisi al giro di boa della prima frazione di gioco. Il match resta in equilibrio per tutto il primo quarto, solo una tripla nel finale di D’Angelo Harrison fissa il punteggio sul 17 a 13 per gli ospiti.

Anche nella seconda frazione la contesa rimane in equilibrio, ma si segna un po’ di più perché le percentuali di squadra salgono. A decidere il primo tempo ci pensano i due fenomeni delle due compagini, ovvero il già citato D’Angelo Harrison e Milos Teodosic, autori di 14 punti il primo e 15 il secondo. Al 20’ il tabellone luminoso della Segafredo Arena segna Bologna 37 e Brindisi 40.

Al ritorno dagli spogliatoi la musica non cambia: si segna molto poco e nessuna delle due squadre riesce a prendere in mano le redini del match. Gamble prova a guidare i suoi con il suo strapotere fisico ma i pugliesi non sono da meno e all’ultima pausa obbligatoria della contesa siamo sul 55 a 53 per la Segafredo. Brindisi non ha intenzione di abbandonare questa sera il suo campionato mentre le VuNere vogliono archiviare la pratica già questa sera. E perciò abbiamo una sfida equilibratissima.

Gli ultimi 10 minuti iniziano con un parziale di 9 a 4 per l’Happy Casa, che si trova così in vantaggio 62 a 59 al 33’. Il match si fa sempre più teso perché la posta in palio è davvero alta. Milos Teodosic è indubbiamente in serata però la compagine allenata da Frank Vitucci è super combattiva e a 2 minuti dal termine siamo sul 72 a 69 per I padroni di casa. Il serbo mette la quarta marcia e regala la finale ai virtussini con il risultato finale di 78 a 75.

Virtus Bologna: Pajola 3, Belinelli 11, Hunter 6, Markovic 6, Weems 9, Nikolic NE, Alibegovic 1, Gamble 11, Teodosic 29, Ricci 0, Abass 2, Adams 0. All. Sasha Djordjevic.

Brindisi: Harrison 15,

