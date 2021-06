I Los Angeles Lakers sono stati asfaltati in Gara-5 dai Phoenix Suns, perdendo 115-85 al termine di una partita passata a inseguire da lontanissimo gli avversari. Nessuno dei giallo-viola ha giocato da sufficienza, neanche LeBron James che per la frustrazione ha abbandonato la panchina con 6′ da giocare nel quarto quarto. Forse nessuno ha però fatto peggio di Dennis Schroder, che per sua sfortuna ha stabilito una sorta di record nella storia dei Playoff dei Lakers.

Nessun giocatore dei Lakers, dal 1960 quando si sono trasferiti a Los Angeles, aveva infatti segnato 0 punti in una partita di Playoff prendendosi da 9 tiri in su. Schroder ce l’ha fatta, con 0 punti e 0/9 al tiro in 26′. Una partita che segue la già negativa prestazione di Gara-4, in cui aveva tirato 3/13 per 8 punti totali.

“Devo continuare ad essere Dennis. Capita che i tiri non entrino, ma devi continuare a prenderli” ha dichiarato Schroder nel post-partita commentando la sua prova con i Lakers.

