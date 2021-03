La Virtus gioca col fuoco, ma alla fine spegne la Fortitudo: è bianconero il Derby di Bologna

Virtus Segafredo Bologna – Fortitudo Lavoropiù Bologna: 81-73

(26-13; 41-41; 60-61; 81-73)

Il Derby di Bologna resta bianconero, con la Virtus che si impone sulla Fortitudo per 81-73. La Segafredo replica il risultato della stracittadina d’andata, al termine di una gara complicata. L’inizio infatti è totalmente di marca dei padroni di casa, che dominano ogni aspetto del gioco e volano sul 37-20. Poi però, come spesso accade per la squadra di Djordjevic, arriva un grande blackout. Con due super Baldasso e Banks (24 punti a testa) la Lavoropiù rimonta e si è porta anche sul +6, sul 60-66 ad inizio ultima frazione. La Virtus però cresce di colpi nel finale, oscurando completamente il proprio canestro agli avversari e ribaltando gli ospiti, per condurre in porto la vittoria.

Per la sponda bianconera della città, sugli scudi Pajola (7 punti, 4 rimbalzi e altrettanti assist) e Abass (11+3) per le proprie prestazioni totali e continue lungo l’arco del match, mentre Belinelli (23 punti) e Teodosic (12) si sono dati il cambio come faro, chi nel primo quarto e chi nelle battute conclusive.

Dal lato biancoblu, invece, resta il dispiacere per aver sfiorato l’impresa, ribaltando i valori sulla carta delle due squadre e le deficitarie condizioni con cui Dalmonte si presentava alla sfida (appena 7 uomini di rotazione). Per di più, sapendo di poter sfruttare una situazione unica con le Vu Nere affaticate dalla doppia sfida europea. Ma le note positive rimangono, come le mostruose prestazioni dei già citati Baldasso e Banks, unite ai lampi di Totè e Hunt.

Tornando alla partita, la Virtus prova a mettere da subito le cose in chiaro. Super difesa e 7-0 immediato, con la F che non trova il canestro per oltre 3 minuti. Tocca a Fantinelli sbloccare gli ospiti, ma Belinelli è subito infuocato (13 punti nella frazione) ed i bianconeri allungano: i 3 liberi di Banks sulla sirena fissano il 26-13 del 10′.

Nel secondo quarto l’energia di Baldasso frutta alla Lavoropiù diversi punti filati, ma i padroni di casa restano a distanza di sicurezza con Alibegovic, Adams e Hunter, raggiungendo anche il 37-20 al 16′. Come spesso accade, la Segafredo si pianta di botto e dal massimo vantaggio subisce un 0-11, con la firma dei soliti Baldasso e Banks. Il rientro di Belinelli scuote la Virtus, ma Baldasso è inarrestabile (15 punti nel quarto) e con il canestro a fil di sirena di Aradori arriva il pareggio, per rientrare negli spogliatoi sul 41-41.

Dopo l’intervallo lungo l’inerzia a favore della Fortitudo non si arresta, con gli ospiti che trovano grazie ad Hunt il primo vantaggio della gara. I punti di Totè ed una nuova tripla di Banks la Lavoropiù prova addirittura la fuga, con il 46-52 del 26′. La Segafredo ritrova solidità e concretezza, andando a giocare sotto i tabelloni per Gamble e chiudendo la propria area. Nonostante la perdita per infortunio di Markovic, con Pajola i bianconeri tornano avanti, ma la tripla finale di Banks rimette la F avanti all’ultima pausa sul 60-61.

Il quarto periodo si apre con una nuova fiammata di Baldasso, per il 60-66 Fortitudo. Djordjevic è costretto al timeout immediato e in uscita trova i primi lampi di Teodosic, per il nuovo sorpasso a quota 67-66 con cui si entra nei 5 minuti finali. Questa volta è Dalmonte a chiamare il minuto di sospensione, stoppando il parziale. Ma l’inerzia ormai è girata e Teodosic, Belinelli e Pajola con la tripla firmano la fuga Segafredo. I biancoblu non trovano più il fondo della retina, subiscono l’aggressività della Virtus e non riescono a volte nemmeno a trovare il tiro nei 24 secondi offensivi. È il momento di alzare bandiera bianca: gli ultimi due minuti servono solo ad accompagnare alla sirena finale, dove la Virtus può festeggiare grazie all’81-73.

Virtus Segafredo Bologna: Pajola 7, Gamble 2, Belinelli 23, Ricci 8, Abass 11, Alibegovic 7, Weems 3, Teodosic 12, Hunter 4, Markovic 2, Tessitori 0, Adams 2.

All. Djordjevic

Fortitudo Lavoropiù Bologna: Banks 24, Hunt 6, Aradori 4, Fantinelli 4, Baldasso 24, Cusin 0, Totè 11.

All. Dalmonte

📋 Doppia laurea in Economia (Marketing e Management + Direzione d’Impresa e Comunicazione), con la passione per la palla a spicchi ed un obiettivo: coniugare sport e business, per rendere il mondo un posto migliore grazie ai valori della competizione.

📍 Bologna 🚅 Torino