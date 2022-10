Il pugno di Draymond Green a Jordan Poole ha fatto molto discutere negli ultimi giorni, anche se pare che i due abbiano fatto pace.

In tanti hanno condannato il gesto di Green e molti altri hanno criticato il fatto che il video dell’aggressione sia venuto fuori.

Shaquille O’Neal, invece, ha pronunciato parole che giustificano Green, rivelando che anche lui ha avuto diverbi molto accesi con i compagni durante gli allenamento.

Per arrivare a vincere il titolo devi lottare contro tutto e tutti. Io non ho mai fatto un allenamento agevole. Sapete quante volte ho dovuto dire al mio marcatore: “Fallo un’altra volta e ti arriva un pugno in faccia?”. Ho giocato in sette squadre e ho picchiato almeno cinque compagni.