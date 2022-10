Draymond Green, le prime parole dopo il pugno a Jordan Poole

Per la prima volta dopo i fatti di mercoledì, Draymond Green si è presentato davanti ai giornalisti e, per prima cosa, ha ovviamente parlato del suo pugno a Jordan Poole. La stella dei Golden State Warriors ha detto di aver chiesto scusa a tutta la squadra e a Poole in particolare.

Queste le parole di Green:

Ho sbagliato, per questo ho chiesto scusa a tutta la squadra e ho chiesto scusa a Jordan. Provo imbarazzo riguardando il video, non solo per me stesso. Immagino l’imbarazzo che stia provando anche Jordan, e la sua famiglia. Ora la sfida per me sarà guadagnarmi nuovamente la fiducia dello spogliatoio, per ripeterci e difendere il titolo. Anche se questa cosa è l’ultima delle mie preoccupazioni al momento, deve rimanere ciò su cui stare concentrati.

Quando ti stanno succedendo delle cose fuori dal campo, queste non spariscono appena inizi a giocare. Come leader di questa squadra, devo avere un atteggiamento migliore. Sono un essere umano molto imperfetto. Ho fallito come leader, ho fallito come uomo.