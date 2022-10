VIDEO – Il violentissimo pugno di Draymond Green e Jordan Poole

Dopo tante indiscrezioni, emerge il video della rissa fra Draymond Green e Jordan Poole durante un allenamento dei Golden State Warriors.

Le immagini sono state pubblicate in anteprima da TMZ Sports, portale sempre in prima linea riguardo il “gossip” correlato al mondo NBA. Nel video si capisce che il litigio è avvenuto a gioco fermo, presumibilmente durante un intervento dello staff tecnico che aveva interrotto il classico 5 vs 5 in allenamento.

Si intuisce che Green e Poole si scambiano parole a distanza, poi l’ala si avvicina alla guardia e va contro il suo petto. A questo punto Poole spintona il compagno con due mani e Green si scaglia contro di lui sferrando un pugno. Colpo che sembra andare a segno, anche se la cosa non è chiarissima dalle immagini.

Nelle scorse ore sono emerse indiscrezioni riguardo un cattivo atteggiamento di Poole durante il training camp. Comportamento che non deve essere piaciuto a Green, riguardo il quale si parla anche di un certo malumore, dovuto anche alla ricca estensione contrattuale garantita al compagno mentre lui è ancora in attesa della nuova firma.

I big degli Warriors (dal presidente Myers a coach Kerr, passando per Curry e Iguodala) hanno smentito queste voci ma le immagini sembrano raccontare tutta un’altra realtà.