La WNBPA risponde a Enes Kanter Freedom: “Non saremo pedine politiche”

La WNBPA, l’Associazione delle Giocatrici della Lega americana, ha risposto nelle scorse ore alla provocazione di Enes Kanter Freedom. L’ex giocatore turco aveva postato sui social un video sarcastico in cui si dichiarava eleggibile per il Draft WNBA dell’anno prossimo, in aperta polemica con le opinioni di alcune sparute giocatrici che in questi giorni si sono dichiarate potenzialmente favorevoli all’ingresso di atlete transgender in WNBA.

Il video di Kanter Freedom, ormai un esponente dei valori conservatori della politica americana dopo essersi erto a paladino della libertà ma esclusivamente contro i regimi di Turchia e Cina, ha generato un effetto domino. Nelle scorse anche Royce White, che qualcuno ricorderà per essere stato la 16° scelta del primo turno al Draft 2012, ha imitato Kanter dichiarandosi a sua volta eleggibile al Draft WNBA. White, che conta 3 partite in NBA in carriera perché aveva paura di prendere gli aerei e non poteva quindi seguire la squadra, si è di recente buttato in politica candidandosi con il Partito Repubblicano al Senato e diventando un grande sostenitore di Donald Trump (tanto da indossare anche il cappellino con la scritta “Trump 2028”, sebbene per legge Trump non si potrà più candidare).

Mossa da queste provocazioni quindi la WNBPA si è espressa con un comunicato ufficiale, in cui si legge: “A chiunque ami quest gioco: la WNBPA rappresenta oltre 200 persone con diverse esperienze di vita, culture, modi di vivere e opinioni. Abbracciamo la giustizia, l’equità, la diversità e l’inclusione. Questi sono i valori che ci uniscono e che ci permettono di proteggere gli sport femminili mentre creiamo cambiamento. Odio, avuso e la demonizzazione di qualsiasi persona o gruppo di persone, inclusi i transgender, accresce solo paura, divisione e danni. Continueremo ad avere conversazioni difficili, ma non verremo usate come pedine politiche“.