L’account “Twitter” più divertente di tutti? Ve lo dice Kevin Durant!

I Phoenix Suns stanno lottando per rimanere a galla nella competitiva Western Conference. I Suns sono 34-24 e si trovano al sesto posto nella classifica di conference. Tuttavia, KD e Frank Vogel trovano ancora il tempo per ridere. Kevin Durant si è illuminato quando ha parlato di una parodia dell’account Twitter di Frank Vogel.

Durant ha elogiato il famoso account parodia di Frank Vogel quando ha parlato con i membri dei media al 5G Performance Center mercoledì.

“È l’account più divertente di Twitter”, ha detto Durant dopo aver riso, secondo Gerald Bourget. “È divertente, tutto e tutti, è figo. I suoi contenuti non sono così male come quelli di altri account parodia. E in un modo strano, sta unendo più fan dei Suns”.

“That’s the funniest account on Twitter.” Kevin Durant on the Frank Vogel parody account (@FrankVogelPHX): pic.twitter.com/gClFojgBjl — Gerald Bourguet (@GeraldBourguet) February 28, 2024

Durant ha avuto la sua parte di interazioni divertenti su Twitter, quindi il suo elogio per l’account parodia di Frank Vogel è di grande stima. Forse le risate aumenteranno il morale dei Suns all’inizio dell’ultima parte della stagione.

Stiamo a vedere se Kevin Durant, Frank Vogel e i Phoenix Suns riusciranno a qualificarsi per i playoff senza passare per il play-in. Non è semplice ma nemmeno impossibile. Ci proveranno.

