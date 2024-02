Quando LeBron James raggiungerà i 40.000 punti in carriera?

LeBron James non ha più riconoscimenti o risultati individuali da raggiungere, a parte i 40.000 punti. La superstar dei Los Angeles Lakers è considerata in generale uno dei due migliori giocatori di tutti i tempi, ha vinto 4 campionati con 3 franchigie diverse e nella scorsa stagione è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi dell’NBA.

Dopo aver raggiunto a sorpresa le finali della Western Conference nel 2023, è lecito affermare che James è molto più interessato ad aiutare i Lakers a risalire la classifica dalla decima posizione alla postseason che a bruciare ulteriormente il suo aaurdo curriculum personale. Ma questa realtà non impedirà certo a Las Vegas di capitalizzare l’ossessione del basket per i numeri tondi, facendo scattare le scommesse sul raggiungimento da parte di LeBron James del traguardo dei 40.000 punti in carriera.

James ha finito la sfida di questa notte con i Los Angeles Clippers con 39.960 punti e una vittoria più in saccoccia. Onestamente, vedendo il rendimento di LeBron James e quello degli Washington Wizards, la gara della notte tra oggi e domani potrebbe essere quella giusta perché i californiani stanno facendo bene e si gioca alla Crypto.com Arena. Ne deve mettere “solo” 40.

