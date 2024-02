Luka Doncic si fa un regalo di compleanno sul campo MAI VISTO PRIMA

Luka Doncic ha totalizzato 30 punti, 16 assist e 11 rimbalzi nel giorno del suo 25° compleanno, ottenendo la sua undicesima tripla-doppia della stagione, mentre i Dallas Mavericks hanno battuto i Toronto Raptors 136 a 125 mercoledì sera.

La stella dei Mavericks sembra fare cose che i tifosi non hanno mai visto prima e questa notte non ha voluto fare eccezione. Doncic è diventato il primo giocatore a raggiungere questi numeri nel giorno del suo compleanno, secondo Sportsnet Stats:

“Doncic è il primo giocatore nella storia dell’NBA a registrare una tripla-doppia da 30 punti nel giorno del suo compleanno”.

Doncic is the first player in NBA history to record a 30-point Triple-Double on his birthday. https://t.co/YyoKQsmEn4

— Sportsnet Stats (@SNstats) February 29, 2024