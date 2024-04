Lakers, che spavento per Anthony Davis: esce per infortunio all’ultima di RS

I Los Angeles Lakers non possono stare tranquilli nemmeno all’ultima partita di stagione regolare. Nonostante la vittoria su New Orleans che ha blindato l’ottavo posto e quindi la possibilità di qualificarsi ai Playoff con una sola vittoria, proprio contro i Pelicans giovedì, i giallo-viola in queste ore sono preoccupati per le condizioni di Anthony Davis. Con i Lakers quasi a +20 a pochi minuti dalla fine della partita, AD si è fatto male dopo una spinta di Larry Nance Jr ed ha lasciato il parquet a causa del dolore alla schiena.

Anthony Davis went back to the locker room after an apparent injury. pic.twitter.com/qKT6K4wl1Y — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 14, 2024

Ovviamente la preoccupazione intorno a Davis è stata tanta, visti i trascorsi del giocatore (che in questa stagione ha sorprendentemente disputato 75 partite su 82). Fortunatamente è stato lo stesso lungo dei Lakers a rassicurare i tifosi nel post-partita, dichiarando che “senza dubbio” sarà pronto per giocare martedì (in Italia all’1.30 di mercoledì) nella partita finora più importante della stagione. Se LA dovesse vincere, si qualificherebbe ai Playoff come settima classificata e affronterebbe i Denver Nuggets al primo turno.

In questa stagione, Anthony Davis ha mantenuto 24.6 punti e 12.7 rimbalzi di media, trovando finalmente una certa continuità che spera ovviamente di avere anche nei Playoff.