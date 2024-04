Domenica pomeriggio, la disastrosa stagione 2023-2024 degli Charlotte Hornets si è conclusa felicemente – in quella che è stata l’ultima partita di coach Steve Clifford – con una sorprendente vittoria in trasferta contro i Cleveland Cavaliers, che molti credevano stessero giocando al ribasso nel tentativo di assicurarsi un incontro di playoff più favorevole con gli Orlando Magic. Clifford aveva annunciato qualche settimana fa che lui e gli Hornets si sarebbero lasciati a fine stagione e, con Charlotte ormai da tempo eliminata dalla lotta per i playoff nella prestigiosa Eastern Conference, l’attenzione degli Hornets si è spostata dalla ricerca di vittorie al tentativo di sviluppare il più possibile i giovani talenti della squadra. Occhio alla possibilità di vedere Metta World Peace sulla panchina di Charlotte.

Una decisione importante per gli Hornets in questa offseason riguarda la scelta di cosa fare con il posto da allenatore che si troveranno tra le mani in assenza di Clifford. Una persona che sembra essersi messa in gioco non è altro che l’ex campione NBA 2010 con i Los Angeles Lakers, Metta World Peace, all’epoca noto come Ron Artest, che di recente si è presentato sul suo account su X, la piattaforma di social media precedentemente chiamata Twitter, per offrire i suoi servizi agli Hornets.

“Head Coach Metta ready”, ha scritto World Peace, citando un post dell’insider NBA Ben Stinar che elencava la lunga lista di fallimenti degli Hornets dall’ultima apparizione ai playoff di otto anni fa, quando Dwyane Wade li fece cadere senza tanti complimenti al primo turno nel 2016.

Head Coach Metta ready https://t.co/7OETl1LQJt — Metta World Peace (@MettaWorld37) April 14, 2024

Non sappiamo se Metta World Peace possa essere davvero nella lista di coach di Charlotte ma sappiamo che lui accetterebbe di corsa.

