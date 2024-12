Il coach dei Sacramento Kings, Mike Brown, ha davvero ripetuto la parola “possesso” per ben 26 volte in circa un minuto durante la conferenza post-partita dopo che la sua squadra ha battuto i modesti Utah Jazz, 141-97, domenica.

Allo stesso modo, i Kings potrebbero essere finalmente usciti dalla loro crisi di tiro, segnando 140 o più punti per la seconda partita consecutiva dopo averne segnati 140 ai San Antonio Spurs venerdì. Inoltre, questo piccolo parziale fa ben sperare per una squadra che è 12-13 che non ha ancora trovato un ritmo offensivo, nonostante l’ingaggio di DeMar DeRozan in offseason.

In ogni caso, ecco alcune clip di Mike Brown che ripete la frase “possesso dopo possesso” per 26 volte.

Nella loro demolizione dei Jazz, i Kings hanno raggiunto il massimo stagionale di 22 tiri da tre punti segnati su 44 tentativi, mentre Kevin Huerter ha fornito ulteriore potenza di fuoco dalla panchina, chiudendo con 6-9 dall’arco.

Anche i role player come Doug McDermott sono esplosi per 18 punti con 6-7 tiri da oltre l’arco, provocando cori di “Dougie” in tutto il Golden 1 Center. Ora serve continuità. Vediamo se riusciranno a darla. Possesso dopo possesso.

