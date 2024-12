Virtus Bologna, salgono le quotazioni di Dusko Ivanovic per la panchina

Sono state 24 ore tumultuose in casa Virtus Bologna, tra la sconfitta contro l’Alba Berlino in EuroLega e le successive dimissioni di Luca Banchi, ancora da ufficializzare. Il tecnico toscano ha deciso di lasciare la panchina in seguito al KO che ha portato le V Nere all’ultimo posto in classifica in EuroLega, con sole 2 vittorie in 13 partite. Nella notte i tentativi di Marco Belinelli e Toko Shengelia per convincere Banchi a ripensarci sarebbero andati a vuoto, così la Virtus sta sfogliando la margherita di nomi per trovare un sostituto.

Questa mattina era molto caldo il nome di Sasha Djordjevic, il grande ex e colui che ha portato alla Virtus Bologna l’EuroCup nel 2021. Le difficoltà con il tecnico serbo sono però molteplici, a partire dalla durata del contratto richiesta da Djordjevic. Così si sta virando su altre piste: Sasa Obradovic, rimasto senza panchina da poco dopo l’esonero da parte dell’AS Monaco, e Dusko Ivanovic. Secondo Superbasket, proprio in queste ore sarebbero in crescita le quotazioni di Ivanovic che accetterebbe un contratto di un anno e mezzo, fino a giugno 2025.

Il coach montenegrino, 67 anni, ha allenato nella passata stagione il Baskonia, raggiungendo i Playoff a sorpresa e lasciando poi il club basco in estate. In carriera, Dusko Ivanovic ha vinto tutto: due volte l’EuroLega come giocatore, da allenatore invece una Coppa Korac, tre campionati spagnoli, quattro Copa del Rey e una Coppa di Grecia, tra le altre cose. Il tecnico ha guidato alcune delle migliori squadre d’Europa tra le quali Baskonia, Barcellona, Panathinaikos e Stella Rossa.