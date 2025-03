Lakers, vittoria all’ultimo respiro contro i Pacers con un BUZZER BEATER di LeBron James

I Los Angeles Lakers di LeBron James tornano al successo dopo tre sconfitte consecutive con una vittoria al cardiopalma contro gli Indiana Pacers. Dopo aver condotto per tutto il secondo tempo, i gialloviola hanno rischiato di compromettere il risultato nel finale, ma una giocata decisiva di LeBron James sulla sirena ha regalato loro il successo.

Finale thriller: i Pacers rischiano il colpo, ma LeBron decide la partita

A 1:44 dalla fine della partita, i Lakers si trovavano avanti di 6 punti, apparentemente in controllo del match. Tuttavia, un improvviso parziale di 7-0 a favore dei Pacers ha ribaltato la situazione, portando i padroni di casa avanti di una lunghezza a 42 secondi dalla fine. Con entrambe le squadre incapaci di segnare nei successivi possessi, l’ultimo tiro è finito nelle mani di Luka Doncic, che ha sbagliato un difficile tiro in corsa.

L’errore ha lasciato il pallone vagante nell’area dei Pacers, dove nessuno è riuscito a contenere il tagliafuori su LeBron James. La stella dei Lakers ha colto l’occasione al volo, segnando indisturbato il tap-in decisivo proprio sulla sirena, completando così la vittoria per Los Angeles.

Numeri e protagonisti del match

Nonostante la sconfitta, i Pacers hanno mostrato un’ottima prestazione corale. Bennedict Mathurin è stato il miglior realizzatore per Indiana con 23 punti, mentre Tyrese Haliburton ha sfiorato una doppia-doppia d’élite con 16 punti e ben 18 assist. Tuttavia, la loro brillante performance non è bastata per contrastare l’esperienza e il talento di LeBron James, ancora una volta decisivo per i Lakers.

I Lakers ritrovano la Vittoria: uno slancio per il futuro?

Dopo tre sconfitte consecutive, questa vittoria potrebbe rappresentare una svolta per i Lakers, che stanno cercando di risalire la classifica. Il successo in extremis contro i Pacers dimostra che la squadra è ancora capace di lottare fino all’ultimo secondo, un segnale positivo per il prosieguo della stagione.