Quando tornerà a giocare Kyrie Irving? I primi aggiornamenti medici

La stella dei Dallas Mavericks, Kyrie Irving, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la rottura del legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro. Il lungo percorso di recupero potrebbe protrarsi fino alla prossima stagione.

Dallas Mavericks: situazione e prospettive dopo l’infortunio di Kyrie Irving

Il club ha comunicato che ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Irving verranno forniti quando appropriato. Il playmaker si è infortunato nel primo quarto della pesante sconfitta per 122-98 contro i Sacramento Kings, lo scorso 3 marzo. Questo stop rappresenta il colpo più duro in una serie di infortuni che ha messo a dura prova il roster dei Mavericks.

Irving, 33 anni, sta entrando nell’ultimo anno del suo contratto e ha un’opzione per prolungare il proprio accordo. L’infortunio potrebbe complicare le sue prospettive future e quelle della franchigia texana.

La trade Luka Doncic-Anthony Davis e le reazioni dei tifosi

La situazione dei Mavericks era già complicata dopo aver perso Anthony Davis per un infortunio all’inguine, subito nella sua gara d’esordio con la maglia di Dallas l’8 febbraio. Il lungo ex Lakers è arrivato in Texas in uno scambio shock che ha visto Luka Doncic trasferirsi ai Los Angeles Lakers, una mossa che ha scatenato la rabbia della tifoseria dei Mavs.

L’assenza di Davis e Irving ha lasciato Dallas senza le sue stelle per nove partite consecutive, fino al ritorno di Davis nella vittoria per 120-101 contro Brooklyn lunedì scorso. Tuttavia, la sua condizione fisica resta un’incognita, al momento è questionable.

Dallas in lotta per i Play-In della Western Conference

I Mavericks, campioni in carica della Western Conference, si trovano ora invischiati in una lotta serrata per il nono e decimo posto, le ultime due posizioni disponibili per accedere al play-in tournament. Le prossime partite saranno decisive per il futuro della squadra, che dovrà fare i conti con l’assenza di Irving e la condizione incerta di Davis.

