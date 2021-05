Lamar Odom sta utilizzando la ketamina per rimanere lontano dalle droghe

Nel 2015, Lamar Odom rischiò seriamente la vita in seguito ad una overdose di droga che lo fece finire in coma per diversi giorni. Da allora, l’ex giocatore sta cercando di mantenersi sobrio, anche se ha più volte raccontato le difficoltà incontrate e quanto poco basti per ricadere nel tunnel. In un’intervista a “Good Morning America”, Odom ha raccontato cosa lo sta aiutando, nell’ultimo periodo, a rimanere lontano dalle droghe: la ketamina.

Potrebbe sembrare un controsenso, visto che la ketamina specialmente negli anni ’80 e ’90 è stata utilizzata come sostanza allucinogena, nonostante fosse nata a scopo medico. Negli ultimi anni la ketamina è stata “riscoperta” per tenere lontani problemi come la dipendenza dalle droghe o l’ansia, tramite la somministrazione ovviamente in piccole dosi.

“Sono stato in riabilitazione e ho provato tante cose, ma la ketamina è arrivata nella mia vita al momento giusto. Mi sento benissimo. Sono vivo, sono sobrio, sono felice“ ha dichiarato Odom. Questa settimana su YouTube ed MTV Live uscirà un documentario proprio sulla storia del giocatore, sulla sua dipendenza dalle droghe e sugli sforzi per uscirne, dal titolo “Lamar Odom Reborn”. Odom attualmente fa sedute di circa un’ora in cui gli vengono somministrate piccole dosi di ketamina, in questo modo riesce ad allontanare il desiderio di utilizzare altre sostanze come la cocaina.

“Non mi sveglio col desiderio di farmi qualche striscia di cocaina, o in un posto oscuro sentendomi incompleto. Quando è morto Kobe, il vecchio Lamar avrebbe avuto ogni scusa possibile per drogarsi, ma le droghe non mi sono mai passate per la testa“ ha dichiarato l’ex Lakers, che di recente ha anche raccontato di aver continuato a mandare messaggi a Bryant anche dopo la sua tragica scomparsa, per lo shock.

