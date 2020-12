L’ammissione di Doc Rivers sul “trattamento speciale” nei confronti di Kawhi Leonard e Paul George

L’ex coach dei Los Angeles Clippers, Doc Rivers, ha recentemente fatto luce su alcune accuse che hanno perseguitato la squadra la scorsa stagione. Un buon numero di problemi sono stati causati da Kawhi Leonard e Paul George che, secondo quanto riferito, hanno ricevuto trattamenti da superstar nella loro prima stagione con i Clippers nel 2019-2020.

“Molto è vero. C’era un trattamento speciale, ma quello che la gente non capisce è che ero quello a cui non piaceva quello che succedeva e che combatteva affinché ciò non fosse così evidente”.

“L’obiettivo di ogni squadra è trovare un gruppo di ragazzi che sanno come vincere o almeno alcuni di loro. Se sono quelli giusti, non gliene frega niente di quello che fanno gli altri. Non si lasciano prendere da tutte le stron***e”.

“I Lakers sono un ottimo esempio. Chiaramente LeBron e AD hanno ricevuto un trattamento diverso, ma i ragazzi intorno a loro hanno detto: ‘Chi se ne frega… finché vinciamo, va bene così’ “.

La scorsa stagione molti si aspettavano che i Clippers e i Lakers si dovessero affrontare a un certo punto della postseason. Tuttavia, i Clippers non sono riusciti a superare i Denver Nuggets nelle semifinali della Western Conference, dove hanno buttato via un vantaggio di 3 a 1 e alla fine sono andati a casa in gara-7 della serie.

