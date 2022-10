Lamonica sul tiro da 4 di Danilovic: “Giusto fischiare fallo di Wilkins”

Luigi Lamonica, ex arbitro e ora commissioner arbitrale CIA della FIP, ha parlato ieri sera a “Basket On Er” su Icaro Tv, canale 18 del digitale terrestre, emittente di Rimini. Lamonica ha ricordato, tra le tante cose, il caso tra Dominique Wilkins e Sasha Danilovic del 1998:

“Oltre alle due Olimpiadi, 2008 e 2012, alla quale ho partecipato, uno dei ricordi più belli della mia carriera è la famosa gara 5 del 1998: Zancanella secondo me aveva ragione, era fallo di Dominique Wilkins, quantomeno dalla sua posizione toccava fischiare. Tra l’altro, su quel fischio non ci fu nessuna protesta”.

“Dopo tanti anni siamo tornati ad avere due squadre in EuroLega, questo deve far piacere al movimento. Spero che continui la rivalità sportiva tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le critiche alla classe arbitrale ci sono, ma fanno parte del gioco. Fino a quando la protesta rimane sui giornali, non ci sono problemi. Se dovessi indicare tre problematiche tecniche grosse ad arbitrare una gara, dico il confine sottile tra blocco e sfondo, l’interferenza a canestro e il cosiddetto ‘semicerchio difensivo’. In Europa il livello fisico e tecnico è altissimo. Un giovane arbitro emergente? Segnalo Beniamino Attard, già con carriera interessante a livello internazionale”.

