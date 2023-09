Quando Mike James fu licenziato dal KK Zagabria dopo appena 4 mesi

Mike James è sempre stato un giocatore dalla spiccata personalità e più volte, nel corso della carriera, ha avuto problemi di atteggiamento. Anche a Milano, ma più di recente al CSKA Mosca e all’AS Monaco, dove attualmente gioca nonostante le bizze estive. In una recente intervista però Miralem Halilovic, ala in forza al Galatasaray, ha però raccontato di un episodio avvenuto 11 anni fa davvero singolare.

Quando lui e James erano compagni al KK Zagabria, l’americano fu licenziato dal club croato dopo 4 mesi per essersi addormentato durante una seduta video. E non una volta sola.

Era la sua prima stagione in Europa e il coach era Danijel Jusup. Dopo essere rimasto a Zagabria uno o due mesi, è stato sorpreso dai numerosi allenamenti e dal modo di giocare in Europa. Non so se fosse per le comunicazioni con i suoi parenti in America, i videogiochi o il fatto che uscisse la sera… Ma si addormentò due o tre volte durante le sedute video, un grande insulto per coach Jusup. Fu licenziato per questo motivo. Lo stesso Mike James licenziato a Zagabria poi giocò al Panathinaikos dopo pochi anni e successivamente in NBA. Alla fine ha avuto una bellissima carriera in Europa, ma l’inizio fu molto difficile.

Mike James chiuse la stagione in Israele e l’anno successivo, il suo secondo in Europa, si trasferì in Italia a Omegna, in Serie A2. Rimase solo un anno per evidente superiorità sulla categoria e da lì saltò subito in EuroLega col Baskonia.