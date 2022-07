L’anno prossimo vedremo Serie A, EuroLega ed EuroCup su DAZN?

Sono giorni abbastanza importanti per il futuro televisivo del basket italiano e occhio a DAZN. Sappiamo benissimo che la Lega Basket Serie A ha allungato la possibilità di fare offerte per ottenere i diritti TV del prossimo triennio del massimo campionato italiano. In testa a tutti – per il momento – c’è Eleven Sports, piattaforma che detiene anche i diritti digital di EuroLega ed EuroCup.

In questo momento però sembra che Andrea Radrizzani, italiano proprietario proprio di Eleven e del Leeds, stia pensando di vendere il suo “gioiellino” a DAZN, come riportato dal Financial Times. Questo a cascata inciderebbe anche sul futuro dei diritti TV del basket italiano, qualora Eleven Sports vincesse la battaglia con Eurosport.

La situazione è ancora all’inizio però è probabile che il tutto si faccia o non si faccia prima dell’inizio dei campionati. Eleven Sports infatti ha la Serie C di calcio in Italia, mentre in Europa è davvero molto forte, specialmente in Belgio e Portogallo.

Stiamo a vedere se questa idea si trasformerà in realtà. E soprattutto dobbiamo capire se Eleven Sport riuscirà davvero a vincere la sfida con Eurosport, che è interessata al basket ma sperava di avere altri ritorni in termini di abbonamenti.

Leggi anche: Pajola parte sempre in quintetto ma Dallas viene asfaltata da Phoenix