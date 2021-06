Larry Brown torna in panchina: sarà assistente di Penny Hardaway

Era dal 2018 che Larry Brown era lontano da una panchina. In quell’anno, o meglio nei pochi mesi che durò quell’esperienza, fu head coach di Torino in Serie A. Per lo storico allenatore NBA, 81 anni il prossimo settembre, è ora arrivato il momento di una nuova avventura, in NCAA. Brown sarà l’assistente di Penny Hardaway ai Memphis Tigers.

Memphis’ Penny Hardaway is hiring Hall of Fame coach Larry Brown as an assistant coach, sources tell me and @ShamsCharania. — Jeff Goodman (@GoodmanHoops) June 30, 2021

Lo stesso Hardaway sembrava potenziale partente, con gli Orlando Magic sulle sue tracce, ma ieri sera ha annunciato che rimarrà sulla panchina di Memphis. Al fianco di Penny, considerato uno dei migliori “giovani allenatori” del panorama collegiale americano, si siederà ora uno dei migliori allenatori NBA di sempre. Larry Brown ha vinto il titolo nel 2004 e il Coach of the Year nel 2001, entrando nella Hall of Fame.

Per Larry Brown è un ritorno in NCAA, dove era stato prima assistente a North Carolina, tra il 1965 e il 1967, e successivamente head coach prima a UCLA, dal 1979 al 1981, poi a Kansas, dal 1983 al 1988, e infine ad SMU, dal 2012 al 2016.