Larry Nance Jr. difende Irving riportando dei fatti che gli haters di Kyrie non citano mai

Larry Nance Jr. ha difeso uno dei più grandi giocatori che si sia mai visto con la maglia dei Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving. Anche se Nance Jr. e il playmaker dei Brooklyn Nets non si sono mai incrociati a Cleveland, entrambi appartengono alla confraternita NBA dove lo stare insieme e l’uguaglianza sono sempre in prima linea.

Con Kyrie Irving che ha riscontrato alcuni problemi personali che lo hanno tenuto lontano dalla squadra nelle ultime settimane, Nance Jr. ha voluto sottolineare tutto il bene che la star di Nets ha fatto e continua a fare per la comunità americana.

Kyrie Irving di recente:

Things that more should know.. there’s more to people than just what the headlines read 👏🏽 👏🏽 👏🏽 https://t.co/09XYs9vhKK