Latina ritrova il sorriso dopo tre turni stendendo Ferrara che non scendeva in campo da oltre un mese causa Covid

Dopo tre sconfitte di fila, pur priva di Gilbeck, ha ritrovato la via della vittoria e con largo punteggio. Giornata da incorniciare per la Benacquista Assicurazioni Latina che piega con un abbondante 92-64 una Top Secret Ferrara che ha pagato la lunga assenza dal pitturato causa Covid-19. Gli estensi, alla quinta sconfitta di fila considerando anche quella a tavolino contro Ravenna dove non si sono presentati, non scendevano in campo dal 2 febbraio ed erano privi di Ebeling. Ottime indicazioni sono venute nelle file pontine dal nuovo arrivo Trotter, in grande evidenza anche Raucci, ricamatore disinvolto di triple, e Baldasso. Per Ferrara hanno brillato soprattutto le stelle di Hasbrouck e Zampini. La partita è rimasta sul filo dell’equilibrio fino alla conclusione del primo quarto, poi Latina ha preso il volo allargando sempre di più il fossato dagli avversari.

PRIMO QUARTO – Vencato va sottocanestro ma sbaglia. Baldassarre prova la soluzione da tre punti ma prende il ferro. L’ex Treviglio Pacher subisce fallo e conquista due tiri liberi che mette a segno muovendo il tabellino a favore degli estensi: 0-2. Bell risponde subito. Baldassarre, sottocanestro, riporta subito avanti gli estensi. Pacher dimostra di essere in ottima vena e cala una bomba da tre che porta Ferrara a più cinque. Latina, però, replica con Baldasso la cui tripla riporta sotto i pontini. Raucci fallisce sottocanestro, Lewis coglie il rimbalzo e impatta la gara a quota sette. Avvio di buona levatura da parte di ambedue le compagini. Baldasso stecca la tripla del possibile vantaggio pontino, Pacher schiaccia e Ferrara ritorna avanti. Ottima serata per l’ex Treviglio che ha segnato cinque punti nei primi cinque minuti. Il nuovo acquisto Trotter serve Bell che pareggia di nuovo i conti. Lewis, in contropiede, porta i padroni di casa al sorpasso a metà quarto.Trotter conquista i primi due punti in casacca Benacquista e Latina allunga a più quattro. Ancora lui appoggia altri due punti al vetro e si prende la possibilità del gioco da tre che riesce a completare: Latina si porta in vantaggio massimo sul 16-9. Panni prova a riavvicinare Ferrara ma Lewis stoppa la sua conclusione. Trotter conferma che la Benacquista ha fatto bene a puntare su di lui e alza i pontini sul 19-9 costringendo Spiro Leka a chiamare il timeout al 7′. Dopo un promettente avvio Ferrara, che non scende in campo a causa del Covid da oltre un mese, sembra accusare un po’ di stanchezza. Fantoni cerca di profanare il canestro della Benacquista ma subisce fallo conquistando due tiri liberi: ne mette uno su due ma ottiene almeno l’effetto di portare Ferrara al bottino in doppia cifra: 19-10. Fantoni prova a spingere gli estensi e trova il canestro del meno sette. Pacher confeziona un’ottima azione personale e con un gancio riavvicina ulteriormente Ferrara: 19-14. Gramenzi, dopo l’ubriacante 5-0 di Ferrara, fiuta il pericolo e decide di radunare i suoi in unità per riordinare le idee e studiare qualche contromossa. Raucci porta ancora acqua al mulino di Latina e la riporta a più sette a meno di un minuto dal termine del quarto. Una tripla di Dell’Osto riporta in scia Ferrara: 21-17. A fil di sirena Hasbrouck porta gli estensi a soli due punti e il primo quarto si conclude a favore dei pontini con il punteggio di 21-19. In ottima evidenza, nelle file dei padroni di casa, Lewis, l’ex Orlandina Fall e gli altri due recenti arrivi Bell e Trotter, Ferrara vive soprattutto sui punti di Pacher.

SECONDO QUARTO – Piccone sfodera una tripla che fa prendere a Latina il largo sul più cinque. Hasbrouck prova a fare reagire Ferrara ma la sua tripla è rifiutata dal ferro. Mouaha subisce fallo e va in lunetta mettendone due su due e portando Latina sul 26-19. I pontini hanno inaugurato il quarto in marcia veloce con un fulmineo 5-0. Hajrovic commette fallo su Zampini su opposto versante e quest’ultimo va dalla lunetta mettendoli nel secchiello entrambi e riportando gli estensi a meno cinque. Mouaha subisce un nuovo fallo e si procura un’altra gita in lunetta: Per lui la buona vendemmia è però a metà perchè ne infila uno su due mantenendo comunque il roster di Gramenzi avanti di sei incollature. Baldassarre riporta Ferrara sotto ma Trotter intona subito il controcanto con una tripla: 30-23 al 3′. Picconi subisce fallo da Vencato e va anch’egli sulla linea della carità: fa bottino pieno, porta il suo temporeaneo bottino personale a cinque punti e Latina a più nove. Latina è in un momento di ottima vena e affonda di nuovo la lama con Hajrovic, Hasbrouck però interrompe la serie di punti dei laziali. Trotter rialza subito in quota Latina con un canestro che lo porta in doppia cifra. Zampini va a bersaglio riportando Ferrara a meno nove. Latina, però, continua ad attuare una pressione offensiva asfissiante e la tripla di Baldasso fa ancora male agli estensi portando la squadra di casa sul 39-27 in massimo vantaggio (più dodici). Leka chiama il timeout per apportare qualche correttivo in grado di fare raddrizzare la rotta ai suoi quando se ne è andato in archivio circa metà quarto. Pacher subisce fallo da Hajrovic e si procura due tiri liberi, ne mette due su due e porta il suo score personale a tredici punti. Mouaha fa di nuovo scappare la Benacquista portandola sul 42-29, poi commette fallo su Vencato e lo manda in lunetta: stecca però ambedue le esecuzioni e Ferrara non si muove. Latina, sull’altro fronte, non perdona e cecchina di nuovo con una tripla di Baldasso. Hajrovic riceve palla da Raucci ma fallisce l’allungo ulteriore lasciandosi scappare la palla sul fondo. Coast to coast di Mouaha, autore di un’ottima gara, e la Benacquista va in mare aperto sul più diciotto: 47-29 a tre minuti dal termine del secondo quarto. Fantoni subisce fallo e va a farsi un giro in lunetta: li mette entrambi e Ferrara accorcia leggermente il fossato. Trotter affonda di nuovo la lama e Latina raggiunge quota cinquanta, Fantoni risponde subito aggiudicandosi anche il tiro libero supplementare: il suo gioco da tre punti si completa ed è il 50-34. Raucci va in lunetta e rimanda Latina a più diciotto a un minuto e quaranta secondi dall’intervallo lungo. Fallo di Trotter sul capitano ferrarese Fantoni che va a farsi un giro in lunetta: i suoi due tiri liberi però si tingono di nero e non portano beneficio al punteggio dei ferraresi. Mouaha fallisce, su fronte opposto, il cecchinaggio del più venti. Non fallisce invece Piccone che, imbeccato da Lewis, porta Latina alla fine del primo tempo sul 54-34. Dopo un primo quarto equilibrato, i pontini, nel secondo, hanno decisamente preso il volo con un’ottima prova collettiva.

TERZO QUARTO – Hasbrouck fallisce un tiro da tre punti. Baldasso porta ulteriore polpa a Latina, Fall sbaglia l’allungo da tre. Ferrara manifesta qualche imprecisione di troppo e il reverse fallito da Filoni ne è la prova cartesiana. Raucci pesca Fall che cala il parziale del 4-0 pontino facendo allungare Latina sul più ventiquattro. Vencato pesca Pacher che rompe il digiuno di punti ferrarese dopo circa quattro minuti dal decollo del terzo quarto. Filoni lo imita appoggiando altri due punti al vetro, 58-38. Pacher mette a segno il quarto punto del suo terzo quarto e Ferrara va a meno diciotto dimostrando di crederci ancora. Fall sbaglia il gancio ma subisce fallo e va alla linea della carità: ne mette due su due e Latina si rialza a più venti. Baldasso autografa un’altra tripla confermando di essere in ottima serata ed è il 63-40 con quattro minuti ancora da giocare. I pontini ci prendono gusto e affondano di nuovo la lama con un’altra tripla. Latina è avanti di ventisei incollature in massimo vantaggio e Leka chiama il timeout. Panni prova a tenere accesa la fiammella di Ferrara con una tripla. Lewis risponde subito e Latina si porta sul più ventitrè. Fall si dimostra mago delle stoppate mettendo il semaforo rosso alle intenzioni realizzative di Panni e Pacher. La panchina di Ferrara si prende un fallo tecnico e Baldasso realizza il tiro libero del 69-45. Latina si crea sempre una prateria davanti a sé e cecchina disinvoltamente. Gramenzi tira fuori dalla mischia Mouaha per farlo rifiatare e ridà spazio a Trotter. Raucci recupera un rimbalzo e infila i colpi del più ventisette. Ferrara sembra ormai frastornata e Latina conclude il terzo quarto con un 73-46 che le fa porre solide premesse per portare a casa la gara dopo tre sconfitte di fila e dare così ossigeno alla sua classifica asfittica.

ULTIMO QUARTO – Tripla di Raucci e Latina continua il suo monologo realizzativo. Zampini fa battere un colpo agli estensi. Piccone serve Fall ma Fantoni recupera impedendo a Latina di profanare nuovamente il canestro estense. Ferrara ci prova con Fantoni che però trova solo il ferro, Ugolini ci mette il cuore appoggiando due punti: 76-50 a circa sette minuti dalla fine della gara. Piccone timbra altri due punti e Latina sale a più ventinove. Vencato prova a violare il canestro pontino ma subisce fallo da Trotter e va alla lunetta, ne fa due su due e Ferrara si porta a meno ventotto. Ferrara se la gioca orgogliosamente fino all’ultimo anche se le sorti della contesa, per lei, sembrano ormai compromesse. Il parziale viaggia sui binari dell’equilibrio, Ugolini porta il suo score personale a quattro punti ben pescato da Hasbrouck. Fantoni mette altri due punti per gli estensi. Zampini fallisce una conclusione da tre punti, subito dopo è Filoni a steccare una tripla. Fantoni subisce fallo e va in lunetta Ne mette due su due e Ferrara riduce leggermente il suo ritardo a venti lunghezze. Baldasso indovina il suo quinto tiro da tre punti e Latina si porta sull’83-60 a meo di tre minuti dalla fine. Raucci si vede fermare da un fallo e va alla linea della carità: li mette entrambi e porta il suo score personale a undici punti. Zampini cala una tripla. Altra bomba da tre di Raucci e Latina vola disinvolta verso la vittoria. Zampini tenta la risposta con il medesimo punteggio ma il suo tiro resta corto. Raucci prosegue nella sua serata magica e Latina si porta sul 90-63. Nel finale Raucci e Pacher dalla lunetta rifiniscono il punteggio sul definitivo 92-64 per i pontini.

MIGLIORI IN CAMPO

DAVIDE RAUCCI (BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA): Da ora in poi tu chiamalo, se vuoi, mago delle triple. I suoi tiri dall’arco sono stati oro sia per il suo score personale che per il bottino finale del suo roster.

AJ PACHER (TOP SECRET FERRARA): L’ex Bcc Treviglio ha avuto le mani gravide di tiri al bersaglio per l’intero arco della gara, la sua vena realizzativa avrebbe meritato alla fine miglior sorte.

TABELLINO

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Raucci 18, Baldasso 18, Lewis 14, Trotter 13, Piccone 10, Mouaha 9, Fall 8, Hajrovic 2, Bagni, Bisconti, Passera, Donati. Coach: Franco Gramenzi.

Tiri liberi: 15 su 17, rimbalzi 37 (Fall 12), assist 18 (Trotter 7)

TOP SECRET FERRARA: Pacher 18, Fantoni 16, Zampini 7, Hasbrouck 4, Baldassarre 4, Panni 4, Ugolini 4, Dellosto 3, Vencato 2, Filoni 2. Coach: Spiro Leka.

Tiri liberi: 16 su 24, rimbalzi 31 (Pacher, Fantoni 6), assist 14 (Vencato 5).

ARBITRI

Roberto Radaelli di Rho, Pasquale Pecorella di Trani e Luca Maffei di Preganziol (TV)