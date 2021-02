L’Atlante Eurobasket Roma piega Rieti e ottiene il terzo acuto stagionale

Cuore e un Taylor diluviale. Rieti ha giocato contro l’Atlante Eurobasket Roma due carte pesanti ma non le è stato sufficiente per avere ragione , al “PalaSojourner”, dei coriacei capitolini che si sono imposti per 86-82. La squadra di coach Damiano Pilot ha confermato il suo ottimo momento di forma illuminata soprattutto dal trio Gallinat, la cui unica ingenuità è stata un antisportivo inutile ai danni di Quirino De Laurentiis, Olasewere e Bucarelli, quest’ultimo già in ottima evidenza come top scorer contro Latina. Per il roster reatino di coach Alessandro Rossi si tratta invece del secondo stop di fila.

PRIMO QUARTO – Sanguinetti stecca dopo una decina di secondi, Romeo, invece, non perdona e porta avanti gli ospiti. Una tripla di Stefanelli porta Rieti al rosparro ma Bucarelli, con due su due in lunetta, porta ancora Roma al controsorpasso: 3-4. Fin dall’inizio la precisione regna sovrana in fase di esecuzione da ambo le parti. Rieti torna in quota ma Magro sfrutta un rimbalzo e porta l’Atlante a mettere di nuovo la freccia di sorpasso. Pepper ripristina la parità con una tripla. L’Atlante non se la dà per inteso, Magro subisce fallo da De Laurentiis e a in lunetta e Atlante di nuovo avanti per 9-8. Magro colpisce nuovamente, stavolta su scarico di Bucarelli e i capitolini provano a scappare sul più tre ma Taylor, sottocanestro, conferma la sua giornata di buona vendemmia e riporta i padroni di casa a meno uno. Una schiacciata di Gallinat su suggerimento di Romeo risospinge l’Atlante a più tre. De Laurentiiis stecca la replica da tre ma Taylor non sbaglia ed è il 13-13. La partita è decisamente avvincente e le due squadre non ne vogliono sapere di farsi seminare l’una dall’altra. Due liberi di De Laurentiis portano Rieti avanti, Stefanelli rifinisce e i padroni di casa distanziano gli ospiti di quattro incollature: 17-13. Taylor allarga il fossato con una tripla che porta Rieti al massimo vantaggio. Pilot decide di spendere il primo timeout per consentire ai suoi di riordinare le idee. Pepper, però, alla ripresa, fa ancora la voce grossa per Rieti portandola sul 22-13, replica di Magro e Atlante a meno sette. Pepper imbecca De Laurentiis e Rieti si rialza in quota, Gallinat però replica subito: 23-18 e una partita che non lascia un attimo per rifiatare. Olasewere beneficia di un tiro libero su due e riavvicina l’Atlante, una bomba di Staffieri porta i romani sul 22-24 ancora più sotto. E Rieti conclude i primi dieci minuti avanti di due lunghezze.

SECONDO QUARTO – Olasewere riporta l’Atlante in parità ma Rieti rifissa il vantaggio con Pepper. Fanti replica subito ed è il 26 pari. Olasewere , pescato da Cicchetti in post basso, da sottocanestro riporta i romani in quota sul 28-26 e Rossi chiama il timeout reatino. Taylor ristabilisce l’equilibrio ma Olasewere rischiaccia l’acceleratore dei capitolini dalla lunetta con due liberi su due. Taylor rialza in quota Rieti ma Staffieri porta l’Atlante avanti di un incollatura. Magro allarga il fossato portando gli ospiti a più tre dopo avere bruciato De Laurentiis, Stefanelli stecca invece la tripla di possibile replica. Fanti ne mette uno su due dalla lunetta e l’Atlante si issa a più quattro. Taylor riporta sotto Rieti e Pepper sigla il canestro del meno due reatino : 39-41. Nuovo allungo dell’Atlante con Olasewere ma De Laurentiis risponde subito portando Rieti al meno due. Le due compagini continuano a non perdersi di vista, Olasewere firma il più quattro romano che manda i Pilot boys all’intervallo lungo avanti per 45-41.

TERZO QUARTO- Comincia la sagra della tripla, la inaugura Bucarelli, la continua su opposta sponda Taylor. Anche il reatino De Laurentiis vuole mostrare di non essere da meno dall’arco ed esegue bene il compitino. L’Atlante è avanti per 49-47. Stefanelli sfodera la terza tripla reatina, Gallinat la seconda dei romani. Taylor firma invece un canestro da due e porta a un solo possesso Rieti. Gallinat, dalla lunetta, innalza gli ospiti a più cinque. 52-57. L’Atlante prende il largo con Bucarelli ma De Laurentiis, imbeccato da Sanguinetti, replica. La coppia si concede il bis, stavolta De Laurentiis preferisce la soluzione della schiacciata. Rieti è ancora più che mai in partita. Cicchetti, su tapin, corregge un errore di Gallinat e gli ospiti respirano, Fanti li porta a cinque incollature di vantaggio. Sanguintti riporta Rieti a meno due , Cicchetti vorrebbe far allungare gli ospiti ma ne stecca due su due dalla linea della carità. Bucarelli, invece, non sbaglia mettendo una tripla a cui risponde immediatamente Taylor. Rieti è a meno tre: 63-66 ma il terzo quarto si chiude con i romani sempre avanti.

ULTIMO QUARTO – Micidiale 4-0 Atlante con Fanti, Sanguinetto colpisce con due su due dalla lunetta e Rieti è a meno cinque. Cepic non riesce ad ampliare il fossato dell’Atlante, Taylor, su lato opposto, riduce le incollature di distacco reatine a meno tre: 67-70. Fanti pesca Olasewere che lo ringrazia nel modo migliore andando a bersaglio, Cepic amplia il divario a favore dei capitolini infilandone due su due dalla lunetta. De Laurentiis subisce fallo da Bucarelli e va in lunetta facendo un centro su due, Taylor si prende una tripla e Rieti dimostra che l’esito finale della contesa è ancora avvolto nella massima incertezza. 71-74. Timeout di Pilot, Gallinat, alla ripresa, sfodera una tripla, Pepper sbaglia un tapin per il nuovo riavvicinamento. De Laurentiis infilza un altro tiro libero, Bucarelli indovina una tripla e l’Atlante si riporta in mare aperto: 72-80. Rossi chiama il timeout ma alla ripresa è ancora l’Atlante a colpire con Gallinat che però si rende poi protagonista di un ingenuo antisportivo su De Laurentiis scusandosene poi subito. Il reatino, dalla lunetta cecchina a dovere ed è il 74-83. Taylor riporta Rieti a meno tre: 80-83. Cicchetti mette a bersaglio due tiri liberi portando l’Atlante a più cinque, Stefanelli subisce un colpo da Olasewere e va in lunetta ristabilendo il meno tre con due tiri liberi. Nel finale Gallinat colpisce dalla linea della carità una volta su due e l’Atlante può festeggiare definitivamente.

MIGLIORI IN CAMPO

STEVE TAYLOR (NPC RIETI): si regala di tutto di più a dimostrazione del suo talento cristallino, purtroppo per lui i suoi polimorfi virtuosismi cestistici non gli bastano per assicurare la vittoria ai suoi.

ROBERTO GALLINAT (ATLANTE EUROBASKET ROMA): altro talento allo stato puro e stantuffo inesauribile di punti e manovra.Una sola domanda: perchè sporcare sia pur leggermente il quadro con un ingenuo antisportivo su De Laurentiis?

TABELLINO

KINERGIA NPC RIETI: Taylor 34, De Laurentiis 16, Pepper 13, Stefanelli 11, Sanguinetti 8, Tommasini, Ponziani, Marcetic, Imperatori, Frizzarin, Fruscoloni, Nonkovic. Coach: Alessandro Rossi.

Tiri liberi. 11 su 14, rimbalzi 30 (De Laurentiis 12) , assist 17 (Sanguinetti 8).

ATLANTE EUROBASKET ROMA: Gallinat 18, Bucarelli 16, Olasewere 14, Magro 13, Cicchetti 8, Fanti 7, Staffieri 6, Romeo 2, Cepic 2, Viglianisi, Bischetti, Ludovici. Coach: Damiano Pilot.

Tiri liberi: 14 su 23, rimbalzi 51 (Olasewere 10), assist 22 (Fanti 7).

ARBITRI

Enrico Bartoli di Trieste, Claudio Di Toro di Perugia e Marco Marzulli di Pisa.