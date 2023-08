L’Australia alza le marce nella ripresa, larga vittoria sulla Finlandia

Finlandia – Australia 72-98

(21-17; 19-28; 14-25 )

Partita fin dalle prime battute molto fisica, con ambo le formazioni che mettono forte il corpo in difesa limitando la fluidità degli attacchi: nessuna delle due riesce a creare uno strappo importante trascinando i primi 10′ fino al 21-17. Nel periodo successivo, Markannen e Giddey tengono vivo l’equilibrio, poi le bombe di Salin creano il primo mini-allungo sul 36-28; l’asse Mills-Giddey risponde alla grande e trascina i Boomers a un 17-4 di parziale che vale il vantaggio all’intervallo lungo.

Gli oceanici proseguono il trend positivo anche ad inizio ripresa, spingendo forte con la difesa e trovando il vantaggio in doppia cifra; Exum prende per mano i suoi e allarga il divario, con gli scandinavi che non riescono a reggere il cambio di intensità e la maggiore lucidità degli uomini di Goorjian che volano sul 54-70. L’ultimo periodo è una formalità per Mills e compagni che chiudono in bellezza sul 72-98.

FINLANDIA: Markannen 19, Salin 13

AUSTRALIA: Mills 25, Giddey 14, Ingles 13

IMMAGINE IN EVIDENZA: fiba.basketball