Miroslav Raduljica investito da un’auto in un incidente stradale con la sua Ducati

La Stella Rossa Belgrado ha iniziato il ritiro prima della stagione di EuroLega. A due giorni dall’inizio delle sessioni di squadra, uno dei giocatori è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Miroslav Raduljica ha fatto un incidente con un’auto mentre era in sella alla sua Ducati.

L’automobilista 55enne ha ignorato il segnale di stop e l’ha superato mentre Raduljica si trovava nella sua corsia di marcia e stava attraversando l’incrocio. Dopo l’impatto, il conducente è fuggito dalla scena, ha comunicato la Crvena Zvezda ai media serbi.

Raduljica non ha riportato ferite gravi. Ha riportato contusioni sul corpo, ma non ha richiesto ulteriori cure e attualmente si sente bene, come riporta Kurir.

Il club starebbe lavorando alla risoluzione del contratto con il centro. Se non vi ricordavate di lui alla Stella Rossa Belgrado, sappiate che l’anno scorso Miroslav Raduljica ha giocato solo 3 partite di EuroLega e 5 di ABA League. Davvero un miracolo che il 35enne abbia ancora un contratto in Europa in una squadra di così alto livello, visto che ha smesso di giocare a basket in maniera seria più o meno ai tempi dell’Olimpia Milano 5-6 anni fa.

