Tutto molto facile per la Germania all’esordio contro il Giappone

Germania – Giappone 97-77

(28-21; 24-23; 22-17; 23-16)

La Germania campione del mondo in carica si sbarazza senza troppe fatiche il Giappone di Rui Hachimura al Pierre Mauroy Stadium di Lille.

I tedeschi hanno messo in chiaro sin da subito le loro intenzioni e hanno schiacciato l’accelerata decisiva nel corso del terzo periodo, chiudendo all’ultimo intervallo obbligatorio della contesa sul 74 a 61.

Il top scorer dei tedeschi è stato Franz Wagner con 22 punti ma probabilmente l’MVP della sfida è stato Daniel Theis, con 18 punti e 7 rimbalzi. Doppia cifra anche per l’altro Wagner, Dennis Schroder e Isaac Bonga.

Per il Giappone gli unici sufficienti sono stati i 3 leader della squadra: Rui Hachimura, che ne ha messi 20, poi Yuta Watanabe e Josh Hawkinson rispettivamente con 16 e 13 punti a testa. Alla fine la Germania ha rifilato un ventello al Giappone e ha vinto 97 a 77 nel match di esordio per entrambe le compagini in questi Giochi Olimpici di Parigi.

Germania: Wagner F. 22, Theis 18, Wagner M. 15, Schroder 13, Bonga 11, Da Silva NE, Lo 0, Giffey NE, Weiler-Babb 5, Voigtmann 5, Thiemann 7, Obst 3. All. Gordie Herbert.

Giappone: Togashi 5, Jacobs 0, Hiejima 2, Toews 0, Hachimura 20+10r, Watanabe Y. 16, Baba 0, Hawkinson 13+11r, Tominaga 0, Watanabe H. 0, Yoshii 10. All. Tom Hovasse.

QUI trovi le stats complete del match.

