LBA e FIP rispondono ad Antonini: “FONDAMENTALI rispetto, lealtà e correttezza”

In seguito alle dichiarazioni rilasciate via social dal Presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la Lega Basket Serie A (LBA) hanno emesso un comunicato congiunto in cui ribadiscono il loro pieno sostegno al campionato di Serie A e a tutte le componenti del movimento professionistico. Le parole di Antonini, ritenute lesive del valore e della reputazione del campionato, hanno sollevato una risposta formale da parte delle due istituzioni:

In merito alle dichiarazioni via social del Presidente della Società Trapani Shark, Valerio Antonini, ritenute lesive del valore e della reputazione del campionato di Serie A e del lavoro svolto da tutte le componenti del movimento professionistico, la FIP e la LBA congiuntamente ribadiscono il pieno sostegno alle stesse e affermano la necessità di mantenere comportamenti improntati al rispetto, alla lealtà e alla correttezza, elementi fondamentali della nostra pallacanestro.

Giovanni Petrucci

Presidente FIP

Umberto Gandini

Presidente LBA