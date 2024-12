Trapani, Antonini insiste: “Messina numero uno, non gli servono aiutini”

Non si placa la polemica dopo la sconfitta di Trapani al Forum contro l’Olimpia Milano.

Il presidente granata, Valerio Antonini, ha aspramente criticato l’arbitraggio, sostenendo la necessità di introdurre più opportunità di chiamare l’instant replay. FIP e LBA hanno risposto ufficialmente alle dichiarazioni ma il patron dei siciliani è scatenato su X.

Antonini ha speso parole di stima nei confronti di Ettore Messina, ribadendo che avrebbe vinto la gara “anche senza quegli aiutini non richiesti”.

Complimenti al Coach Messina, anche lui Comunque un Siciliano DOC; Ieri la sua squadra ha giocato alla grande dimostrando anche rispetto per noi, avrebbe vinto lo stesso anche senza quegli aiutini non richiesti, è un numero uno assoluto ed è stato un piacere stringergli la mano. Lo aspetto a Trapani per mangiarci insieme un’Arancina come ci siamo detti a fine partita