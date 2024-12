Trapani Shark, il sogno Gallinari può diventare realtà?

La Trapani Shark si prepara a scuotere il mercato cestistico italiano con un’operazione che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A: Danilo Gallinari. Pochi giorni prima della sfida contro l’Olimpia Milano al Forum, finita con una sonora sconfitta per i siciliani, il patron Valerio Antonini ha annunciato l’intenzione di fare un colpo “destinato a sconvolgere il mercato”.

L’indiscrezione più clamorosa arriva questa mattina da Il Messaggero, che titola: “Trapani Shark studia il colpo grosso: idea Gallinari per l’assalto scudetto”. Secondo Marino Petrelli, il club siciliano avrebbe già avviato contatti con Danilo Gallinari, ancora free agent dopo aver chiuso la passata stagione con i Milwaukee Bucks. L’Azzurro, in NBA dal 2008, sta cercando una soluzione che risponda alle sue ambizioni per quello che potrebbe essere l’ultimo contratto della carriera.

Gallinari, 35 anni, ha stabilito alcuni criteri per il suo futuro: priorità alla NBA, una squadra competitiva e un’offerta economica adeguata al suo status. In assenza di queste condizioni, il giocatore potrebbe scegliere di fermarsi o addirittura considerare il ritiro.

Con 777 partite di regular season alle spalle, l’azzurro ha mantenuto una media di 14.9 punti, 4.7 rimbalzi e 1.9 assist, con un ottimo 38.1% da tre punti. La scorsa stagione ha giocato 49 partite tra Washington, Detroit e Milwaukee, totalizzando 5.7 punti e 2.2 rimbalzi in 12.9 minuti di media a partita.

Per Trapani, il possibile arrivo di Gallinari rappresenterebbe un salto di qualità senza precedenti, rilanciando le ambizioni del club in ottica scudetto. L’operazione resta complessa, ma il sogno di portare uno dei simboli del basket italiano in Sicilia accende già l’entusiasmo dei tifosi e l’attenzione degli addetti ai lavori.

