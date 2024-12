EA7 Milano-Trapani, Antonini su X: “Sono SCANDALIZZATO!”. E tira anche un bordata a Petrucci…

L’Olimpia EA7 Milano si impone sulla Trapani Shark del Presidente Valerio Antonini con un netto 105 a 90, ma il risultato passa in secondo piano a causa delle dure dichiarazioni rilasciate sui social dal presidente della squadra siciliana, Valerio Antonini.

Attraverso un post su X, Antonini ha criticato aspramente l’operato arbitrale, denunciando una gestione dei falli a suo dire penalizzante per la sua squadra.

“Era tutto previsto. Falli a ripetizione subito ad Alibegovic, Horton e Eboua. Alcuni scandalosi. Falli importanti non fischiati. Neanche un bravissimo allenatore avversario avrebbe potuto studiarla meglio. Presidente Petrucci è questo il futuro del Basket di cui mi hai parlato? Se è questo me ne tirerò fuori presto. Sono scandalizzato”, ha scritto Antonini dopo EA7 Milano-Trapani, rivolgendosi direttamente al presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci.

In campo, Trapani è riuscita a tenere testa a Milano nel primo tempo, ma un parziale di 31-16 a favore dei padroni di casa ha segnato la svolta della gara, mettendo fine alle speranze della formazione allenata da Jasmin Repesa. La sconfitta rappresenta il primo stop esterno in campionato per i siciliani, che avevano iniziato la stagione con ottimi risultati lontano da casa.

Le dichiarazioni di Antonini potrebbero ora innescare un dibattito più ampio sulla qualità dell’arbitraggio e sul futuro del basket italiano, tema già caldo nelle ultime settimane. Sul parquet, invece, Milano ha confermato la propria superiorità, trascinata da una prestazione corale di altissimo livello.