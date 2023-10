LBA Next Gen Cup, ci saranno diverse regole “particolari” rispetto al regolamento classico

Giunta alla sua quinta edizione, anche in questa stagione torna l’LBA Next Gen Cup targata IBSA, Medical Sponsor Lega Basket Serie A, il torneo riservato alle formazioni Under 19 dei 16 club di Serie A.

L’edizione 2023-24 della LBA Next gen Cup avrà un nuovo logo armonizzato con quello di tutti gli eventi della LBA che integra il Title Sponsor IBSA e – novità di questa stagione – il Presenting Sponsor UNIPOLSAI.

La prima fase del torneo vedrà i 16 team suddivisi in due gironi composti da otto squadre ciascuno che si affronteranno con format all’italiana con gare di sola andata (7 giornate di gara).

Il primo concentramento (con le prime tre giornate di gara) si disputerà dal 30 ottobre all’ 1° novembre a Varese alla Itelyum Arena e al Campus con la collaborazione logistica ed organizzativa di Pallacanestro Varese.

Il secondo concentramento (con le rimanenti quattro giornate di gara), fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Biella, si disputerà dal 26 al 29 dicembre nelle due strutture sportive della città, lo storico Pala Pajetta ed il più recente Biella Forum.

Le prime quattro squadre di ogni girone si qualificheranno per la fase finale del torneo che prevederà una Final Eight con partite ad eliminazione diretta con quarti di finale, semifinali e finale che si disputerà dal 22 al 24 febbraio a Trento sul parquet del Il T Quotidiano Arena, grazie al supporto della Provincia autonoma di Trento, di Trentino Marketing e, dal punto di vista organizzativo, di Aquila Basket Trento

La manifestazione, organizzata dalla Lega Basket in sintonia con la Federazione Italiana Pallacanestro, ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i vivai dei club di Serie A, pronti a formare i grandi campioni di domani, gli staff tecnici ed i prospetti emergenti della classe arbitrale, fungendo anche da laboratorio per sperimentare novità tecniche in grado di diventare proposte e rappresentare, al contempo un elemento di spettacolarizzazione, velocizzazione del gioco, di miglioramento e formazione individuale degli atleti.

LE NOVITA’ TECNICHE DELLA LBA NEXT GEN CUP

In particolare, nella fase a gironi con i primi due concentramenti e nella fase finale sono previste le seguenti novità tecniche:

Dopo una violazione nella metà campo difensiva gli arbitri non dovranno consegnare la palla alla squadra che ha diritto alla rimessa in campo.

Dal sesto fallo in poi, in un quarto di gioco, alla squadra che avrà subito il fallo, se non in azione di tiro, verrà assegnato un punto e concesso un tiro libero.

Viene eliminata la regola del possesso alternato, prevedendo che ogni palla contesa sia amministrata con un salto a due.

Se dopo un tiro libero la squadra che torna in difesa, nel caso in cui pressi a tutto campo recuperando il pallone nella prima metà campo, realizzerà un canestro nel possesso generato dal recupero, questo canestro varrà 1 punto in più.

L’intervallo tra il secondo ed il terzo quarto sarà di 5 minuti.

Nella sola fase finale è prevista la seguente modifica:

Alla prima palla morta, con meno di 4 minuti dalla fine del 4 quarto, verrà identificato un “Target Score” della partita aggiungendo 8 punti alla squadra che in quel momento avrà totalizzato il punteggio maggiore. Il nuovo punteggio diventerà l’obiettivo, per entrambe le squadre, da raggiungere o superare per vincere la gara. Da quel momento, inoltre, il tempo rimanente dell’incontro sarà azzerato e si utilizzeranno esclusivamente gli apparecchi dei 24”.

MICROFONAGGIO DEGLI ATLETI E DEI COACH DURANTE LE PARTITE

Nella Fase a gironi e nella Fase Finale del Torneo saranno poi sperimentate soluzioni tecnologiche e attività digitali innovative che renderanno l’evento maggiormente fruibile e godibile dal pubblico connesso tramite i canali digitali.

In particolare, alcuni giocatori e coach saranno microfonati nel pre e nel post gara e durante tutta la partita. Le conversazioni verranno poi utilizzate per realizzare una serie di video che racconteranno in maniera esclusiva il “dietro le quinte” dell’Evento.

I GIRONI E IL CALENDARIO

Questi i due gironi e il calendario che vedrà le formazioni sfidarsi con format all’italiana di sola andata.

GIRONE A

Academy Scafati Basket – Allianz Derthona Basket – Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro – EA7 Emporio Armani Milano – GeVi Napoli Basket – Pallacanestro Varese – Vanoli Basket Cremona – Virtus Emil Banca Bologna

GIRONE B

Banco di Sardegna Sassari – Dolomiti Energia Trentino – Pistoia Basket 2000 – Pollini Brescia – Happy Casa Brindisi – NutriBullet Treviso Basket – Umana Reyer Venezia – UNAHOTELS Reggio Emilia

PROGRAMMA E ORARI

LUNEDÌ 30 OTTOBRE

GIRONE A

ITELYUM ARENA

ORE 12.00 CARPEGNA PROSCIUTTO PAPALINI PESARO – GEVI NAPOLI BASKET

ORE 14.00 EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – VIRTUS EMIL BANCA BOLOGNA

ORE 18.00 PALLACANESTRO VARESE – ALLIANZ DERTHONA BASKET

CAMPUS

ORE 15.30 VANOLI BASKET CREMONA – ACADEMY SCAFATI BASKET

GIRONE B

ITELYUM ARENA

ORE 16.00 PISTOIA BASKET 2000 – HAPPY CASA BRINDISI

CAMPUS

ORE 11.30 NUTRIBULLET TREVISO BASKET – BANCO DI SARDEGNA SASSARI

ORE 13.30 UMANA REYER VENEZIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

ORE 17.30 UNAHOTELS REGGIO EMILIA – POLLINI BRESCIA

MARTEDÌ 31 OTTOBRE

GIRONE A

ITELYUM ARENA

ORE 18.00 GEVI NAPOLI BASKET – PALLACANESTRO VARESE

CAMPUS

ORE 11.30 VIRTUS EMIL BANCA BOLOGNA – ACADEMY SCAFATI BASKET

ORE 13.30 ALLIANZ DERTHONA BASKET – VANOLI BASKET CREMONA

ORE 15.30 CARPEGNA PROSCIUTTO PAPALINI PESARO – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

GIRONE B

ITELYUM ARENA

ORE 12.00 POLLINI BRESCIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

ORE 14.00 NUTRIBULLET TREVISO BASKET – UNAHOTELS REGGIO EMILIA

ORE 16.00 HAPPY CASA BRINDISI – BANCO DI SARDEGNA SASSARI

CAMPUS

ORE 17.30 PISTOIA BASKET 2000 – UMANA REYER VENEZIA

MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE

GIRONE A

ITELYUM ARENA

ORE 09.30 ACADEMY SCAFATI BASKET – CARPEGNA PROSCIUTTO PAPALINI PESARO

ORE 13.30 ALLIANZ DERTHONA BASKET – VIRTUS EMIL BANCA BOLOGNA

ORE 15.30 PALLACANESTRO VARESE – VANOLI BASKET CREMONA

CAMPUS

ORE 11.00 EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – GEVI NAPOLI BASKET

GIRONE B

ITELYUM ARENA

ORE 11.30 UMANA REYER VENEZIA – NUTRIBULLET TREVISO BASKET

CAMPUS

ORE 09.00 HAPPY CASA BRINDISI – UNAHOTELS REGGIO EMILIA

ORE 13.00 DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – PISTOIA BASKET 2000

ORE 15.00 BANCO DI SARDEGNA SASSARI – POLLINI BRESCIA

