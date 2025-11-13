LBA, preview dell’ 8a giornata. Domenica super: un derby caldissimo e un big match in programma..

Si delineano le fisionomie di diverse squadre della LBA dopo sette giornate che dicono già abbastanza per azzardare previsioni.

Si sono sbloccate le ultime della classe, trovando i primi punti della stagione: a quota 2 parimenti ultime ci sono Varese, Udine, Sassari e Treviso. Occhio alla Napoli di Magro che aumenta i giri del motore e ambisce a un pass per l’Inalpi Arena di Febbraio 2026, ospiterà la capolista Brescia in stato felice (6 vinte su 7). Dopo diversi anni ritorna il caldissimo derby lombardo Varese – Cantù: spettacolo assicurato. A pochi km di distanza Milano ospita Trapani Shark, il vero big match di giornata.

Analizziamo tutti i match in programma.

PALL. UDINE – DERTHONA BASKET: Sabato 15 Novembre h.20.00

Vertemati ha l’occasione preziosa di uscire dalla crisi (1 vinta su 7 giornate) nel match casalingo con Tortona.  Pronto al rientro Arthur Strautins (ha dichiarato “sono al 100%) ed è un’ottima notizia per Fioretti. Partita punto a punto? E’ probabile. Pronostico: Tortona vincente.

PALL. CREMONA – PALL. TRIESTE  Sabato 15 Novembre h.20.30

Cremona, che sorpresa! Un roster che lasciava mille dubbi prima dell’inizio del campionato si sta rivelando l’assoluto underdogs della LBA. Adesso Brotto ci crede e vuole sfruttare quanto più possibile il fattore campo per portare acqua al mulino. Trieste inizia a girare: tre vinte nelle ultime quattro suggeriscono il completamento del rodaggio. Pronostico: Trieste vincente.

DINAMO SASSARI – AQUILA TRENTO :  Domenica 16 Novembre h.12.00

Mrsic si è presentato bene al nuovo pubblico con il successo interno vs Udine, cui è seguita la “buona” sconfitta a Venezia. Chiaro che per la corsa salvezza tanto passa dal bottino punti casalingo, e Trento si presenta con la possibile preda per muovere la classifica. In casa Dolomiti potrebbe essere ancora fermo ai box Devantè Jones, la cui assenza è stata pesantissima nella sconfitta interna con Napoli. Pronostico: Sassari vincente.

PALL. VARESE – PALL. CANTU’ :  Domenica 16 Novembre h.17.00

Il derby più acceso del campionato per i trascorsi tra le tifoserie. A Masnago ci sarà il tutto esaurito, clima caldissimo per far da cornice a un match con buonissime premesse. Varese non ha più vinto dopo il successo iniziale a Sassari, ma il recente innesto Iroegbu si è già preso la scena con prestazioni realizzative importanti; Cantù sta facendo ciò che era previsto: squadra solida ma con up and down, 3 vittorie e 4 sconfitte per ora. Pronostico: Varese vincente.

PALL. REGGIANA  – REYER VENEZIA:   Domenica 16 Novembre h.17.30

Priftis necessita di un cambio di rotta e ne è consapevole. Arriva un bel regalo dal mercato: firmato il centro JT THOR, oltre 100 presenze in NBA nonostante gli appena 23 anni compiuti. Venezia registra un passivo pesantissimo a Ljubiana in settimana: segnali di stanchezza? Può venir fuori un match equilibratissimo. Pronostico: Reggiana vincente.

OLIMPIA MILANO – TRAPANI SHARK :  Domenica 16 Novembre h.18.00

Lo squalo sente l’odore del sangue. In scena ad Assago il big match EA7 – TP Shark e tutti i riflettori puntati. I granata partiti a razzo, stanno trovando fiducia anche in BCL e confermano lo status di pretendente alla lotta scudetto; Messina &co. bene in Eurolega, ma gli infortuni iniziano a pesare (LeDay si aggiunge alla lista). JD Notae in hype, ma può migliorare ulteriormente la forma fisica. Pronostico: Trapani vincente.

NAPOLI BASKETBALL – GERMANI BRESCIA: Domenica 16 Novembre h.19.00

Match assolutamente non scontato. Napoli sale di colpi, trionfa a sorpresa a Trento e dimostra un percorso di crescita già in buono stato di avanzamento. Brescia senza Massinburg ma non è un problema: stato di forma pazzesco di Della Valle – Ivanovic e Rivers su tutti. Pronostico: Napoli vincente.

UNIVERSO TREVISO  – VIRTUS BOLOGNA:  Lunedì 17 Novembre h.20.00

Rossi ancora in valutazione: troppo pochi 2 punti in 7 giornate. Per battere la Virtus serve più di un’impresa, considerando le ripetute dimostrazioni di forza degli uomini di Ivanovic in questo primo mese di stagione. Pronostico: Bologna vincente.

Luka-Doncic-Nico-Harrison

