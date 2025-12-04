Caos Trapani Shark, minacce al giornalista Giuseppe Pep Malaguti.

Sono ore caldissime in casa Trapani.

In seguito alle dimissioni di Repesa (rigettate ufficialmente dal club siciliano) e all’uscita di Amar Alibegovic (il club lo dichiara fuori squadra ma il giocatore avrebbe esercitato di sua iniziativa l’uscita dal contratto), una vicenda spiacevole ha coinvolto il collega giornalista Giuseppe Pep Malaguti, da tempo tra i punti di riferimento del giornalismo cestistico a livello nazionale.

Malaguti è stato il precursore della notizia sull’arrivo di una ulteriore penalizzazione in classifica per i granata a causa di ritardi negli adempimenti fiscali, prontamente preso di mira dal n.1 del club granata Valerio Antonini (attraverso post sui suoi canali social) che negava la veridicità delle informazioni.

A seguito di un battibecco mediatico, alla fine la penalizzazione è realmente arrivata (seppur in misura leggermente ridotta rispetto a quanto pre-annunciato) ed è esploso il caos tra i supporters trapanesi, con il gruppo organizzato radunatosi nella giornata di ieri fuori al PalaShark per chiedere un confronto con la dirigenza.

Ospite al Baseline Podcast, Malaguti è stato intervistato per fare il punto della situazione e svelare ulteriori retroscena (oltre ad Alibegovic, potrebbero essere prossimi all’addio anche Cappelletti e Rossato), e in tal sede ne ha approfittato per lamentare minacce (particolarmente spinte) ricevute in privato sui suoi social.

Non ha chiarito, precisamente, da quali fonti siano state ricevute tali minacce.

Ma resta una vicenda che fa male alla parte sana e sportiva del mondo palla a spicchi di cui Pep ha sempre fatto parte.

Esprimiamo tutta la solidarietà al collega che con immensa passione e dedizione svolge il suo lavoro, con l’augurio che tali episodi restino confinati nella cornice di futili e becere intimidazioni senza ulteriori spiacevoli conseguenze.

Postiamo, di seguito, lo shorts dell’intervento di Giuseppe Pep Malaguti a Baseline Podcast: