LBA – preview della 5a giornata. Big match a Trapani, trasferte insidiose per Bologna e Milano..

Sabato pomeriggio si apre la quinta giornata di LBA con diversi match interessanti per tutto il weekend.

Classifica comandata da Brescia di coach Cotelli, una macchina da guerra che prosegue a ritmo spedito il gran lavoro del predecessore Peppe Poeta; Udine, Sassari e Treviso ancora ferme a 0 punti, panchine traballanti e primi tagli al roster in orbita?

Analizziamo i vari match di giornata.

DINAMO SASSARI – PALL. UDINE: Sabato 31 Ottobre ore 18.15

Un raggio di luce in una buia partenza. Soltanto una, tra le due, potrà sbloccare il pesante 0 in classifica: è un match delicatissimo che sa già di lotta salvezza. Sassari è alla ricerca di solidità difensiva e le ultime prestazioni hanno destato non poche preoccupazioni in tal senso; Udine ha sempre lottato fino al 40′ ma l’impressione è che manchi il giocatore da big shoots nei momenti clou. Il pronostico va verso i padroni di casa per il solo fattore campo.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO – VIRTUS BOLOGNA: Sabato 31 Ottobre ore 20.00

La vittoria in Eurocup e il 3/4 in campionato danno fiducia al team di Cancellieri, chiamato all’impresa nel match casalingo contro la Virtus.

Dj Steward sempre più leader di un gruppo giovane e affamato che sta imparando a compensare il gap di esperienza di cui soffre. La Virtus reduce dall’esterna a Monaco di Baviera deve trovare le energie fisiche e mentali per affrontare un match delicato e non può permettersi troppi passi falsi in questa prima parte di RS. Pronostico: potrebbe esserci la sorpresa Trento.

Universo Treviso – Pall. Trieste: Sabato 31 Ottobre ore 20.30

Attenzionata la panchina di Ale Rossi dopo lo 0 su 4 iniziale. Treviso deve assolutamente sbloccarsi per prendere fiducia, ospiterà una Trieste affamata, partita non troppo bene sia in LBA che in BCL ma reduce da due vittorie consecutive. Si prospetta un match ad alti ritmi. Pronostico: Treviso vincente.

Pall. Cantù – Vanoli Cremona: Domenica 1 Novembre ore 16.00

Cantù chiamata a muovere la classifica. Il roster allestito è di livello e può puntare a fare un campionato nell’anticamera delle prime 8, serve sfruttare il fattore PalaDesio. Cremona è l’assoluta sorpresa di questo avvio: pochissime aspettative sul suo conto, causa un roster apparentemente non troppo ricco di talento ma che ha trovato sin da subito un ottimo equilibrio. Già due potenziali scontri salvezza vinti oltre al colpaccio esterno contro la Virtus. Occhio. Pronostico: Cantù vincente.

Reyer Venezia – Pall. Varese: Domenica 1 Novembre ore 16.30

Venezia sta salendo di colpi e ha portato a casa una vittoria preziosa in Eurocup in settimana. Gruppo affiatato, ben allenato, fresco di giocatori in rampa di lancio come RJ Cole. Varese già al primo switch: entra Iroegbu da Valencia, esce Moody, mai convincente sin dalla pre-season. Servirà più di un’impresa a Kastritis e co. Pronostico: Venezia vincente.

Trapani Shark – Pall. Brescia: Domenica 1 Novembre ore 17.00

Big match di giornata, spettacolo assicurato. La capolista del campionato va in casa granata per affermarsi ma sarà complicatissimo nella bolgia siciliana. I padroni di casa hanno ribaltato il -4 di penalizzazione e sono a quota 2 punti (3 vittorie in 4 giornate). Dall’altra parte Cotelli si sta confermando la miglior scelta per il post- Poeta. Pronostico: Trapani vincente.

Pall- Reggiana – Olimpia Milano: Domenica 1 Novembre ore 18.00

L’EA7 sopperisce alle assenze con la profondità del roster. Fondamentale il successo infra-settimanale con Paris per riprendere fiducia. Rotazioni allargate per Messina? Probabile, ma vuole uscire dal PalaBigi con una vittoria. Priftis a mani vuote dalla trasferta napoletana, vuole sfruttare il fattore campo come fatto nella scorsa stagione. Pronostico: sorpresa Reggiana.

Derthona Basket – Napoli Basketball: Domenica 1 Novembre ore 19.00

Il team di Magro sta aumentando i giri del motore. Due vittorie consecutive convincenti e leadership in definizione con Flagg e Bolton promesse rivelazioni della LBA. Tortona in battuta d’arresto a Trento, vuole subito rimettersi in marcia per non sporcare un inizio di stagione più che ottimo. Pronostico: Tortona vincente.

QUINTETTO FANTA – LBA

S5: Naz Mitrou Long, Joe Ragland, Matt Jogela, Xavier Sneed, Miro Bilan.

P: Bortolani, Cheick Niang, Luca Severini, Matteo Chillo, Paul Eboua

Coach: Neven Spahija