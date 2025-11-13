Trapani: Antonini, Petrucci, la registrazione rubata e la smentita sul trasferimento del titolo a Roma

Momento non facile per Valerio Antonini e le sue società a Trapani. Tiene sempre banco la diatriba con il sindaco Tranchida per l’utilizzo del palasport, mentre la squadra di calcio è stata deferita per inadempienze nei pagamenti e nel versamento dei contributi di tesserati e dipendenti.

Anche il Campobasso ha subito lo stesso deferimento. Antonini ha già rassicurato tutti e sembra convinto che non sia un caso, almeno così allude in un video che sarebbe stato registrato a sua insaputa durante la partita di sabato scorso con il Picerno. Video di cui il portale TP24 pubblica alcune trascrizioni, senza pubblicarlo integralmente.

Alla base dei provvedimenti, direbbe Antonini nel video, ci sarebbe il fatto che la società granata e quella molisana sono coinvolte anche nel calcio. E da qui la bomba del possibile trasferimento a Roma del titolo sportivo di LBA di Trapani, orchestrata dal presidente federale Gianni Petrucci.

Dietro c’è Petrucci che non vuole le multiproprietà, gli dà fastidio che togliamo risorse al basket per investirle sul calcio. Mi ha detto: “Entro fine stagione devi darmi il titolo per portarlo a Roma”. Ma è ovvio, lo avete capito tutti che finirà in questo modo se si continua così…

Parole che molti hanno subito ricollegato al grande fermento che c’è nel basket capitolino in queste ore, con il progetto NBA Europe sullo sfondo.

Nel video “rubato” Antonini parla anche del suo scontro con la politica locale, arrivando addirittura a paventare l’ipotesi dello scioglimento della Giunta “per motivi di ordine pubblico”, casistica che sarebbe inedita nell’ordinamento giuridico italiano.

Ho avuto un incontro di quattro ore a Roma con Abodi (ministro dello sport, ndc), mi ha detto: “Adesso vado dalla Meloni e presento il caso”. Gli ho portato tutti gli elementi per commissariare il Comune, toglierci il palazzetto comporterebbe gravi problemi di ordine pubblico. Hanno già chiamato il Prefetto dicendogli: “Ma lei cosa fa, dorme?”. Presenterò al Comune le fatture per i lavori che ho svolto al palasport per un totale di 2 milioni e mezzo di euro, me li devono pagare tutti. E anche Quinci (presidente del Libero Consorzio – la ex provicia – di Trapani, ente proprietario dello stadio di calcio) mi deve pagare per la vertenza che ho presentato.

Come era facile immaginare, il patron granata ha smentito il tutto e annunciato querele.



