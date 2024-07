LBA: Trapani sarà la prossima regina del mercato? Bologna non ha ancora annunciato nessuno

Mercato LBA: arrivano altre sorprese. Proviamo a fare un recap dettagliato della situazione attuale dei vari roster, in aggiunta ai rumors sulle trattative in corso. La novità della settimana è l’interesse di Venezia per uno delle migliori point – guard d’Europa.

EA7 MILANO

Playmaker: Leandro Bolmaro, Nenad Dimitrijevic, Maodo Lo

Guardia: Armoni Brooks, Stefano Tonut, Giordano Bortolani, Diego Flaccadori.

Ala piccola: Shavon Shields, Giampaolo Ricci

Ala grande: Nikola Mirotic, Zach LeDay

Centro: Josh Nebo, Ousmane Diop, Guglielmo Caruso

Coach: Ettore Messina

Trattative: sfumato definitivamente Motiejunas (resta a Monaco) e Mamukelashvili, anche lui rinnovato dai San Antonio Spurs. Insomma, il centro di riserva resta un rebus per l’Olimpia. In uscita Voigtmann, Valentine e forse Caruso (che potrebbe accasarsi a Brescia). Stiamo a vedere quali saranno le ultime 2 pedine: la guardia/ala e il cambio di Josh Nebo.

VIRTUS BOLOGNA

Playmaker: Daniel Hackett, Alessandro Pajola

Guardia: Marco Belinelli

Ala piccola: Isaïa Cordinier, Ognjen Dobric

Ala grande: Tornike Shengelia, Achille Polonara

Centro: Ante Zizic, Devontae Cacok

Coach: Luca Banchi

Trattative: Nicola Akele è l’indiziato numero uno per rimpiazzare lo slot italiano lasciato da Awudu Abass; si accende il duello con Brescia per Momo Diouf nel caso in cui Caruso dovesse restare a Milano. Sul reparto esterni è aperta una valutazione sui profili di James Nunnally, Carsen Edwards e Will Clyburn, con quest’ultimo assolutamente favorito e forse in procinto di firmare. Mancherebbe poi anche una point guard, che però non sarà Shabazz Napier. Chiaramente la situazione societaria sta influendo sul mercato ma presto si dovrebbe sbloccare tutto.

GERMANI BRESCIA

Playmaker: Nikola Ivanovic, Chris Dowe

Guardia: Amedeo Della Valle, Cournooh

Ala piccola: Jason Burnell, Demetre Rivers

Ala grande:

Centro: Miro Bilan

Coach: Peppe Poeta (da Milano, assistente)

Trattative: inserimento per Caruso (su cui c’è anche Cremona) e Diouf (su cui c’è anche Bologna). Corteggiamento in corso per Giovanni De Nicolao. Si lavora all’ala forte ma al momento ancora nulla di veramente concreto, con l’idea Okaro White sempre ben presente.

DERTHONA BASKET

Playmaker: Tommy Kuhse, Tommaso Baldasso, Leonardo Candi

Guardia: Christian Vital, Davide Denegri

Ala piccola: Kyle Weems, Arturs Strautins

Ala grande: Justin Gorham, Luca Severini, Andrea Zerini

Centro: Ismael Kamagate, Paul Biligha, Lamine Tandia

Coach: Walter De Raffaele

Obiettivi: Il mercato di Tortona è chiuso, salvo sorprese.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Playmaker: Quinn Ellis, Toto Forray.

Guardia: Myles Cale.

Ala piccola: Saliou Niang, Andrea Pecchia, Denis Badalau.

Ala grande: Daulton Hommes.

Centro: Selom Mawugbe, Jordan Bayehe.

Coach: Paolo Galbiati

Trattative: arriveranno un’ala grande compatibile con Daulton Hommes e uno scorer per rimpiazzare rispettivamente Grazulis e Baldwin.

GEVI NAPOLI

Playmaker: Giovanni De Nicolao, Stefano Saccoccia

Guardia: Zach Copeland,

Ala Piccola: Tomas Woldetensae

Ala Grande: Deane Williams, Kaspar Treier

Centro: Leonardo Toté, Mabor Dut Biar

Coach: Igor Milicic

Trattative: De Nicolao è corteggiato da Brescia ma non è detto che vada via. Shannon Shorter è senza dubbio il nome della settimana e potrebbe essere l’esperto giocatore ex Spalato a dare il cambio a Zach Copeland. Ancora diversi stranieri da mettere a roster ma il mercato è lunghissimo.

ESTRA PISTOIA

Playmaker: Michael Forrest, Gianluca Della Rosa

Guardia: Maverick Rowan, Lorenzo Saccaggi

Ala piccola: Michael Anumba, Gabriele Benetti

Ala grande: Elijah Childs

Centro: Luka Brajkovic, Karlis Silins

Coach: Dante Calabria

Trattative: Finalmente Pistoia ha risolto il problema del coach e ha deciso di puntare sull’italo-americano Dante Calabria. Ora manca veramente pochissimo al completamento di un roster che potrebbe sorprendere tutti, con un coach che ha grande voglia di dimostrare dopo tutto quello che ha fatto da giocatore.

GIVOVA SCAFATI

Playmaker: Frank Mason, Alessandro Zanelli

Guardia: Rob Gray, Levan Babilodze

Ala piccola: Elijah Stewart, Federico Miaschi

Ala grande: Sage Tolbert, Kruize Pinkins.

Centro: Scott Ulaneo

Coach: Marcelo Nicola (libero)

Trattative: Manca all’appello soltanto l’ingaggio di un centro americano per questo mercato LBA dei campani. La Givova Scafati ha tutte le intenzioni di fare sul serio l’anno prossimo.

NUTRIBULLET TREVISO

Playmaker: Ky Bowman, Bruno Mascolo, David Torresani

Guardia: D’Angelo Harrison

Ala piccola: Osvaldas Olisevicius

Ala grande: Valerio Mazzola, Andrea Mezzanotte

Centro: Pauly Paulicap

Coach: Frank Vitucci

Trattative: Manca ancora qualche tassello nel supporting cast e Treviso sarà pronta. Si pescherà con ogni probabilità dalla Summer League, dove Frank Vitucci e Simone Giofrè stanno scoutizzando tutti i giovani americani.

DINAMO SASSARI

Playmaker: Justin Bibbins, Alessandro Cappelletti, Stefano Trucchetti

Guardia: Brian Fobbs, Matteo Tambone

Ala piccola: Michal Sokolowski, Giovanni Veronesi

Ala grande: Eimantas Bendzius, Mattia Udom

Centro: Nate Renfro, Miralem Halilovic, Luca Vincini

Coach: Nenad Markovic

Trattative: Mercato concluso.

OPENJOMETIS VARESE

Playmaker: Nico Mannion, Matteo Librizzi

Guardia: Jaylen Hands, Jordan Harris

Ala piccola: Davide Alviti, Justin Gray, Nicolò Virginio

Ala grande: Gabe Brown, Elisee Assui

Centro: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Leonardo Okeke

Coach: /

Trattative: Ormai la permanenza di Nico Mannion è quasi certa, si aspetta solo il coach, che certamente sarà Herman Mandole.

PALLACANESTRO TRIESTE

Playmaker: Colbey Ross, Michele Ruzzier, Stefano Bossi,

Guardie: Markel Brown, Luca Campogrande

Ala piccola: Lodovico Deangeli

Ala guardia: Jeff Brooks

Centro: Francesco Candussi

Coach: Jamion Christian

Trattative: Markel Brown è arrivato, mentre è ancora da definire il futuro di Justin Reyes ed Eli Brooks.

TRAPANI SHARK

Playmaker: Stefano Gentile

Guardia: Riccardo Rossato

Ala piccola: John Petrucelli, Marco Mollura

Ala grande: Amar Alibegovic, Joseph Mobio

Centro: Chris Horton, Rei Pullazi

Coach: Jasmin Repesa (libero)

Trattative: Trapani sarà senza dubbio la regina del mercato LBA delle prossime settimane, anche perché non ha ancora ufficializzato nessun nuovo straniero, ha solo confermato Chris Horton. Aleksa Avramovic è il sogno, mentre Edmond Sumner è ancora qualcosa di più. Questi nomi comunque ci fanno capire del livello di roster che vuole mettere in piedi Antonini.

UMANA REYER VENEZIA

Playmaker: Tyler Ennis, Lobito Fernandez

Guardia: Davide Casarin, Davide Moretti

Ala piccola: Jordan Parks, Carl Wheatle

Ala grande: Kyle Wiltjer, Aamir Simms, Alessandro Lever

Centro: Mfiondu Kabengele, Amedeo Tessitori

Coach: Neven Spahija

Trattative: La Reyer sta ancora cercando la propria guardia titolare ma non ha fretta in questo mercato LBA. Sembrava tutto fatto per Hunter Hale ma alla fine non se n’è fatto nulla. Entro fine luglio comunque dovrebbe essere definito il nome.

UNAHOTELS REGGIANA

Playmaker: Cassius Winston, Lorenzo Uglietti, Filippo Gallo

Guardia: Jamar Smith, Michele Vitali

Ala piccola: Sasha Grant

Ala grande: Matteo Chillo

Centro: Momo Faye

Coach: Dimitris Priftis

Trattative: Notizie di poche ore fa il colpo Cassius Winston mentre per Galloway non è detta l’ultima parola. Stiamo a vedere come si andrà a completare il roster dei reggiani.

VANOLI CREMONA

Playmaker: Corey Davis, Federico Zampini

Guardia: Tajion Jones, Trevor Lacey

Ala piccola: Luca Conti, Stefan Nikolic

Ala grande: Paul Eboua

Centro: Federico Poser

Coach: Demis Cavinaw

Trattative: Riconfermato Corey Davis in questo mercato LBA, che quindi farà ancora coppia con Trevor Lacey. Intanto si complica la pista Caruso per l’inserimento di Brescia ma soprattutto per la poca propensione di Milano a lasciar andare il classe 1999 di origine campane.