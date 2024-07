“Caitlin Clark non vincerà il Rookie of the Year della WNBA”, la profezia di Shaq fa discutere

Caitlin Clark sta frantumando record (come quello degli assist) al suo primo anno in WNBA.

La giocatrice delle Fever, però, continua a ricevere un certo ostracismo da parte di alcune colleghe e una parte degli addetti ai lavori. Fra i suoi detrattori sembra esserci anche Shaquille O’Neal, secondo il quale la Clark al momento sarebbe in netto svantaggio nella corsa per il titolo di Rookie of the Year della WNBA.

“[Angel Reese is] definitely leading in the Rookie of the Year race.”

Shaq says that Caitlin Clark is a “fabulous player” but his vote for ROTY is for Angel Reese right now 👀 pic.twitter.com/bGmSgTeXSn

— espnW (@espnW) July 17, 2024