Le 15 migliori stelle europee da guardare quest’estate

MONACO DI BAVIERA (Germania) – Le stelle europee stanno per emergere sulla scena internazionale in quanto si preannuncia un’estate affascinante con l’imminente FIBA ​​EuroBasket 2022 e due finestre delle qualificazioni europee della FIBA ​​Basketball World Cup 2023.

Alcuni dei più grandi giocatori del mondo sono pronti a rappresentare le loro squadre nazionali e a sfidarsi nella battaglia dei migliori.

Abbiamo chiamato una giuria di esperti per classificare i migliori giocatori europei. I giocatori, che secondo quanto riferito non xi saranno – per infortunio o altri motivi -, non sono stati presi in considerazione ai fini della classifica.

15 – Dennis SCHRODER (Germania)

POINT GUARD

Data di nascita: 15 settembre 1993 (28 anni)

Altezza: 188 cm / 6’2″

Squadra: Houston Rockets (USA)

Schroder porta una presenza affidabile nella posizione di playmaker per la Germania con quasi 10 anni di esperienza in NBA alle spalle. Il 28enne ha già disputato 2 EuroBasket con la possibilità di fare bene davanti al pubblico di casa quest’estate a Colonia e, potenzialmente, a Berlino. Schroder è anche un abile marcatore ed è arrivato secondo a EuroBasket 2017 con 23,7 punti a partita.

14 – Cedi OSMAN (Turchia)

ALA PICCOLA

Data di nascita: 8 aprile 1995 (27 anni)

Altezza: 200 cm / 6’7″

Squadra: Cleveland Cavaliers (Stati Uniti)

Quest’estate Osman guiderà un’entusiasmante formazione turca mentre il loro contingente NBA continua a crescere. Ora 27enne, l’ala sta diventando più esperto e in grado di portare di più alla Nazionale mentre cercano di lasciarsi alle spalle alcune dure sconfitte negli ultimi anni. La versatilità di Osman è un attributo chiave e sarà uno da guardare mentre la Turchia cerca di riunire il proprio talento.

13 – Danilo GALLINARI (Italia)

ALA FORTE

Data di nascita: 8 agosto 1988 (33 anni)

Altezza: 208 cm / 6’10”

Club: Atlanta Hawks (Stati Uniti)

Gallinari dà sempre tutto per la causa della Nazionale e assume un ruolo di leadership per gli Azzurri con una serie di giovani talenti in arrivo. Il 33enne deve ancora vincere una medaglia con la squadra maggiore, nonostante abbia partecipato a numerosi tornei importanti. Gallinari ha segnato una media in doppia cifra in ogni stagione NBA dal 2009 ed è stata una delle principali minacce offensive dell’Italia ai Mondiali 2019.

12 – Jusuf NURKIC (Bosnia ed Erzegovina)

CENTRO

Data di nascita: 23 agosto 1994 (27 anni)

Altezza: 213 cm / 7’0″

Squadra: Portland Trail Blazers (USA)

L’inclusione di Nurkic potrebbe essere enorme per la Bosnia ed Erzegovina. Il 27enne centro ha espresso il desiderio di giocare per la nazionale quest’estate, dopo essersi vestito per l’ultima volta durante le qualificazioni europee ai Mondiali di basket FIBA ​​​​2019. Potrebbe unirsi al Team BIH per agosto e settembre.

11 – Deni AVDIJA (Israele)

ALA PICCOLA

Data di nascita: 3 gennaio 2001 (21 anni)

Altezza: 203 cm / 6’8″

Squadra: Washington Wizards (Stati Uniti)

Una delle stelle nascenti del basket internazionale, Avdija ha colto l’occasione per brillare durante le qualificazioni FIBA ​​EuroBasket 2022 e dovrebbe competere nel suo primo torneo importante a livello senior entro la fine dell’estate. Avdija ha trovato il suo ruolo nella NBA con i Washington Wizards ed è il giocatore più giovane a comparire in questa lista con un brillante futuro davanti a sè.

10 – Lauri MARKKANEN (Finlandia)

ALA FORTE

Data di nascita: 22 maggio 1997 (25 anni)

Altezza: 213 cm / 7’0″

Squadra: Cleveland Cavaliers (Stati Uniti)

Markkanen è un altro giocatore pronto per un ritorno internazionale quest’estate dopo aver giocato l’ultima volta durante le qualificazioni europee ai Mondiali 2019. Il lungo ha goduto di un torneo di successo all’ultimo EuroBasket con addirittura 20 punti a partita guidando la Finlandia agli ottavi di finale e giocherà un ruolo importante se vogliono almeno replicare quella prestazione a settembre.

9 – Kristaps PORZINGIS (Lettonia)

ALA FORTE

Data di nascita: 2 agosto 1995 (26 anni)

Altezza: 221 cm/7’3″

Squadra: Washington Wizards (Stati Uniti)

Porzingis non rappresenta la Lettonia da EuroBasket 2017, ma è destinato a segnare il suo ritorno quest’estate con la prima finestra del secondo turno delle qualificazioni ai Mondiali. “The Unicorn” è stato terzo miglior marcatore a EuroBasket cinque anni fa, incluso un bottino da 34 punti in un’intrigante battaglia con la Slovenia – affrontando il futuro compagno di squadra Luka Doncic – ed è sempre emozionante da guardare con il suo gioco inside-outside.

8 – Evan FOURNIER (Francia)

GUARDIA

Data di nascita: 29 ottobre 1992 (29 anni)

Altezza: 199 cm / 6’6″

Squadra: New York Knicks (Stati Uniti)

Fournier passa a un livello successivo quando veste la canotta della nazionale e quest’estate avrà un ruolo da protagonista, insieme al buon amico Rudy Gobert. Il 29enne ha fatto parte dell’All-Tournament Team ai Mondiali del 2019 dopo diverse esibizioni straordinarie e ha parlato in numerose occasioni di volere che la Francia si ritagliasse la propria dinastia a livello internazionale e ponesse fine a un’attesa personale per mettere le mani su una medaglia d’oro.

7 – Bojan BOGDANOVIC (Croazia)

GUARDIA

Data di nascita: 18 aprile 1989 (33 anni)

Altezza: 204 cm / 6’8″

Club: Utah Jazz (USA)

Se ti sei chiesto cosa significhi per Bogdanovic rappresentare la nazionale croata, allora la sua reazione di sconforto al torneo di qualificazione olimpica FIBA ​​della scorsa estate a Spalato ha raccontato la storia. Bogdanovic ha totalizzato 38 punti nella semifinale persa contro la Germania e spera che la Croazia possa costruire quest’estate mentre cerca di evitare un’uscita anticipata nelle qualificazioni ai Mondiali prima di EuroBasket.

6 – Jonas VALANCIUNAS (Lituania)

CENTRO

Data di nascita: 6 maggio 1992 (30 anni)

Altezza: 211 cm / 6’11”

Squadra: Memphis Grizzlies (Stati Uniti)

Valanciunas resta di poco fuori dalla top five a causa di un suo connazionale. Il centro esperto ha goduto di una carriera giovanile di successo con la squadra nazionale e ha accumulato oltre un decennio di servizio con la squadra nazionale. Valanciunas ha all’attivo due medaglie d’argento a EuroBasket con il doppio secondo posto consecutivo nel 2013 e nel 2015.

5 – Domantas SABONIS (Lituania)

CENTRO

Data di nascita: 3 maggio 1996 (26 anni)

Altezza: 211 cm / 6’11”

Club: Sacramento Kings (USA)

Da un big lituano all’altro: Sabonis ha ampliato le sue competenze nell’NBA, essendosi affermato come uno dei migliori big man del campionato durante il suo periodo con gli Indiana Pacers prima di uno scambio di metà stagione all’inizio di quest’anno. Il 26enne faceva parte della squadra lituana che si è classificata seconda a EuroBasket nel 2015 ed è tornata nella squadra nazionale costituita la scorsa estate nel tentativo di qualificarsi per le Olimpiadi del 2020.

4 – Rudy GOBERT (Francia)

CENTRO

Data di nascita: 26 giugno 1992 (29 anni)

Altezza: 215 cm/7’1″

Club: Utah Jazz (USA)

Gobert ha già vinto quattro medaglie nei principali tornei con la Francia, incluso l’argento alle Olimpiadi del 2020 a Tokyo. Il difensore d’élite faceva parte della squadra che ha guadagnato il bronzo in casa a EuroBasket 2015 e si è affrettato a confermare la sua disponibilità quest’estate per inseguire il primo titolo con la nazionale. Gobert è stato tre volte difensore dell’anno NBA e fornisce alla Francia una solida base per proteggere il pitturato.

3 – Giannis ANTETOKOUNMPO (Grecia)

ALA

Data di nascita: 6 dicembre 1994 (27 anni)

Altezza: 211 cm / 6’11”

Club: Milwaukee Bucks (Stati Uniti)

Il primo dei due due volte MVP NBA nella lista, ‘The Greek Freak’ ha già gareggiato in due diverse Coppe del Mondo per la Grecia e ha fatto un’apparizione a EuroBasket nel 2015. Antetokounmpo deve ancora esplodere davvero sulla scena internazionale con una media di 14,8 punti, 8,8 rimbalzi e 2,4 assist a partita tre anni fa ai Mondiali, e questa estate offre la piattaforma per prendere davvero il controllo e spingere la Grecia nella contesa per le medaglie.

2 – Luka DONCIC (Slovenia)

GUARDIA

Data di nascita: 28 febbraio 1999 (23 anni)

Altezza: 201 cm / 6’7″

Club: Dallas Mavericks (Stati Uniti)

Doncic ha recitato sul palco più importante da adolescente al FIBA ​​EuroBasket 2017, aiutando la Slovenia a conquistare uno storico titolo da prima volta, insieme all’MVP Goran Dragic. Quattro anni più tardi, dopo aver nel frattempo consolidato il suo status di superstar nella NBA, Doncic è tornato con i colori della nazionale per guidare la Slovenia alla sua prima apparizione in assoluto alle Olimpiadi. Il prossimo obiettivo è contribuire a spingere la sua squadra verso la Coppa del Mondo, prima di difendere il titolo europeo a settembre.

1 – Nikola JOKIC (Serbia)

CENTRO

Data di nascita: 19 febbraio 1995 (27 anni)

Altezza: 209 cm / 6’10”

Club: Denver Nuggets (Stati Uniti)

L’MVP NBA in carica – al suo secondo anno di fila – prende il posto in cima alla lista dopo aver trasformato il suo gioco oltre i livelli d’élite negli ultimi anni. Jokic ha gareggiato l’ultima volta per la Serbia alla Coppa del Mondo 2019 e la sua inclusione per EuroBasket li mette saldamente in lizza per portare a casa il titolo. Il 27enne debutterà all’evento di punta d’Europa dopo aver saltato quello del 2017 e assumerà ulteriori responsabilità in caso di indisponibilità di Bogdan Bogdanovic, come anticipato.

Disclaimer: si ipotizza che i giocatori elencati in questo articolo giochino solo in base agli annunci delle Federazioni Nazionali e alle notizie generali, ma non corrispondono necessariamente ai roster che giocheranno a EuroBasket 2022 o alle Qualificazioni europee della FIBA ​​Basketball World Cup 2023.

L’elenco si basa sulle risposte del panel di esperti e non costituisce in alcun modo un vero e proprio sistema di classificazione.

FIBA

Stelle europee