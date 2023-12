Tyrese Haliburton autore di una prova che lo fa entrare nella storia

Tyrese Haliburton ha giocato una partita pazzesca contro i Chicago Bulls. Gli Indiana Pacers hanno vinto 104-120 con i Chicago Bulls e Haliburton ha messo insieme una prestazione da 21 punti e 20 assist.

Ottimi numeri ma all’apparenza non sufficienti per entrare nella storia del gioco. La particolarità, però, sono le 0 palle perse. Finora solamente altri quattro giocatori erano riusciti a smazzare 20 assist senza perdere una pallone nella stessa partita. Si tratta di Kevin Porter nel 1978, John Lucas nel 1983, Rickey Green l’anno dopo e in tempi più recenti Chris Paul, nel 2006 con la maglia dei Clippers. Nessuno di questi, però, aveva toccato quota 20 anche nella casella dei punti.

Una prestazione assurda per Haliburton che sta disputando una stagione fenomenale. Al momento l’ex Iowa State viaggia a 25 punti e 12 assist di media con il 42% da tre.