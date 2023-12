Le parole di Anthony Edwards dopo le conversazioni rese pubbliche dall’amante

La giornata di oggi nel mondo NBA è stata segnata dal “caso” Anthony Edwards, accusato da una ragazza, modella su Instagram, di averla messa incinta, spinta ad abortire in cambio di 100.000 dollari e inizialmente nemmeno pagata. La star dei Minnesota Timberwolves nelle scorse ore ha commentato la vicenda con una nota ufficiale: “Ho fatto dei commenti d’impulso, che non sono congrui a ciò in cui credo e a chi voglio essere come uomo. Tutte le persone dovrebbero essere supportate ed emancipate per poter fare le proprie decisioni in autonomia sul loro corpo e su ciò che è meglio per loro. Affronterò la questione privatamente e non commenterò oltre la vicenda”.