Il Canada respinge Miles Bridges: non giocherà contro i Raptors

Miles Bridges, nell’ultimo anno e mezzo, è stato chiacchierato più per i reati commessi fuori dal campo che per le sue prestazioni sul parquet. Il giocatore degli Charlotte Hornets è tornato a disposizione quest’anno dopo una stagione di assenza dovuta al processo per violenza domestica sulla ex fidanzata e madre dei suoi figli. Bridges poi ad ottobre era stato nuovamente arrestato per aver violato l’ordine restrittivo deciso dal tribunale e aver tentato di aggredire la donna. Nonostante questo, al termine di una squalifica di 25 partite, il giocatore ha potuto tornare a calcare i campi NBA e in questa stagione sta mantenendo 19.6 punti di media in una squadra sul 7-17.

Proprio a causa dei reati commessi, il Canada ha vietato a Bridges l’ingresso entro i propri confini. Per questo motivo la star degli Hornets questa notte non sarà disponibile per la trasferta contro i Toronto Raptors, ma raggiungerà direttamente i compagni a Indianapolis per la gara successiva contro i Pacers. Charlotte sarà di nuovo ospite di Toronto il 4 marzo e probabilmente il trattamento per Miles Bridges anche in quel caso sarà lo stesso.