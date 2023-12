Draymond Green inizia il percorso con lo psicologo: c’è una prima data di rientro

Draymond Green ha iniziato il suo percorso dallo psicologo, deciso dalla NBA insieme alla sospensione a tempo indeterminato dopo i recenti episodi avvenuti in campo. Il giocatore dei Golden State Warriors, dopo essere stato sospeso 5 gare per aver preso per il collo Rudy Gobert, settimana scorsa aveva colpito con un pugno Jusuf Nurkic, anche se Green aveva poi dichiarato di non averlo fatto apposta.

Come riportato da Shams Charania, Draymond Green resterà lontano dai campi almeno per altre 3 settimane, lo rivedremo quindi nel 2024. Se la sospensione durasse altre 3 settimane, Green avrebbe saltato 12 partite, da unirsi alle precedenti 5. Quasi un quarto della stagione regolare, con annessa anche la sospensione dello stipendio. Per ragioni di privacy, la NBA non rivelerà i dettagli del percorso pensato per il giocatore, che rientrerà non appena avrà dimostrato di essere pronto.