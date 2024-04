Simone Fontecchio SPAVENTA l’Italia: “Pensavo l’infortunio fosse roba da poco, invece…”

Simone Fontecchio ha giocato la sua ultima partita con i Detroit Pistons il 17 marzo. Poi è stato ai box quasi un mese, saltando tutte le ultime gare di stagione regolare, per un infortunio all’alluce del piede. Inizialmente si pensava ad uno stop di pochi giorni, ma l’azzurro è ora indisponibile da settimane, che sono destinate ad aumentare di numero.

Ieri Fontecchio era disponibile per un Q&A con i media, e tra le altre cose ha risposto anche alle domande sull’infortunio. Il tema è di particolare interesse perché per l’Italbasket è importantissimo il suo recupero, in vista del Preolimpico che inizierà a San Juan il 2 luglio.

“Nazionale? Ora concentrato sull’infortunio al piede. Voglio risolvere questa cosa, poi penserò all’Italbasket. Ma in questo momento non mi sento di dire nulla. Vedremo, pensavo fosse una cosa breve e invece non è così” ha dichiarato Fontecchio, spaventando gli Azzurri.

Sull’infortunio: “Abbastanza casuale, sull’ultima azione della partita ho sbattuto la punta del piede forte, inizialmente credevo fosse solo una botta ma alla fine si è rivelata più grave interessando alcuni legamenti del piede, ci vivo ancora adesso. Nulla di particolarmente grave per il futuro, però”.

L’Italia ha già dovuto digerire settimana scorsa il forfait di Gabriele Procida, out per 3-4 mesi. Una eventuale assenza anche di Simone Fontecchio ridurrebbe di molto le chance di vittoria del Preolimpico, in cui parteciperà la Lituania.