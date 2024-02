Le scarpe dei titoli NBA di Michael Jordan vendute all’asta per una cifra ASTRONOMICA

Hanno venduto all’asta per 8 milioni di dollari una collezione di scarpe dalla superstar Michael Jordan quando lui e i Chicago Bulls vinsero sei titoli NBA, stabilendo un nuovo record per le sneaker indossate durante le partite, secondo quanto dichiarato da Sotheby’s.

Le sei scarpe Air Jordan – una per ciascuna delle ultime partite dei campionati 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998 – sono state vendute venerdì. Sotheby’s ha definito questa collezione la “Dynasty Collection”.

“La collezione, che ricorda l’impatto duraturo di Michael Jordan sul mondo e rappresenta un’espressione tangibile del suo riconosciuto status di leggenda, è ulteriormente confermata da questo risultato monumentale”, ha dichiarato Brahm Wachter di Sotheby’s in un comunicato sulle scarpe di Michael Jordan dei titoli NBA. Wachter supervisiona le collezioni moderne per la casa d’aste.

Sotheby’s non ha identificato l’acquirente e ha descritto il venditore solo come “un collezionista privato americano” che le ha ottenute da un dirigente di lunga data dei Bulls.

Secondo Sotheby’s, Jordan regalò per la prima volta una sneaker al dirigente dopo la vittoria del campionato nel 1991 e continuò la tradizione anche in seguito. Il lotto d’asta comprendeva foto di Jordan che indossava una sola scarpa per festeggiare le vittorie del 1992, 1993, 1996 e 1998.

