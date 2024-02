Perché Doc Rivers allenerà l’Est all’All-Star Game pur essendo ai Bucks da solo una settimana?

Il mandato di Doc Rivers come allenatore dei Milwaukee Bucks ha appena raggiunto il traguardo di una settimana e si è già assicurato un posto all’All-Star Game.

L’NBA ha annunciato che Rivers e il suo staff di allenatori guideranno gli All-Star Team della Eastern Conference contro quelli della West tra un paio di settimane.

La vittoria dei Bucks per 129 a 117 sui Dallas Mavericks di sabato sera ha permesso ai Bucks di ottenere il miglior record a Est dopo le partite giocate il 4 febbraio tra le squadre con allenatori eleggibili per l’All-Star Weekend.

Anche se i Boston Celtics vantano il miglior record a Est (37-12), il loro allenatore, Joe Mazzulla, non è convocabile per la partecipazione di quest’anno in quanto ha ricoperto il ruolo di capo allenatore all’All-Star Game della scorsa stagione.

Milwaukee, che attualmente occupa il secondo posto a Est con un record di 33-16, prende ora le redini dell’All-Star Game. Rivers ha assunto il ruolo di allenatore dei Bucks solo la scorsa settimana, dopo la partenza di Adrian Griffin.

Con un record di 1-2 sotto la sua guida, questa è la quarta volta che Doc Rivers allena all’All-Star Game, dopo averlo fatto nel 2008, 2011 e 2021. L’All-Star Game si terrà a Indianapolis il 18 febbraio.

Leggi anche: Michael Porter Jr ha spiegato perché secondo lui le giocatrici WNBA non dovrebbero avere la stessa paga della NBA