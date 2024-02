Doc Rivers non vuole allenare all’All-Star Game ed è pronto a fare una proposta STRAVAGANTE ad Adam Silver

Sabato sera i Milwaukee Bucks hanno sconfitto i Dallas Mavericks per 129-117 e la vittoria ha assicurato che Doc Rivers, allenatore dei Bucks, sarà l’allenatore della Eastern Conference nell’NBA All-Star Game di metà mese.

Ma l’allenatore dei Bucks non è entusiasta di questo concetto, visto che ha appena preso il posto del licenziato Adrian Griffin. Rivers ha commentato la situazione, secondo Tim MacMahon di ESPN:

“È una cosa ridicolmente brutta”. Ha intenzione di dare ad Adrian Griffin il suo anello All-Star e il suo bonus. Rivers suggerisce di mandare il suo staff a Indianapolis e di andare in vacanza al mare. Lo chiederà ad Adam Silver”.

Doc Rivers: “That is so ridiculously bad.” He plans to give Adrian Griffin his All-Star ring and bonus. Rivers suggests sending his staff to Indianapolis and going on a beach vacation. “I’m going to run that by Adam Silver.” https://t.co/X3UDLZ6eWm

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 4, 2024